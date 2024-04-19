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Зарплати понад 70 тис. грн — яким фахівцям платять такі гроші

19 квітня 2024 17:31
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Хто може заробляти понад 70 тис. грн — найкращі вакансії в Україні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські програмісти та військовослужбовці в Україні можуть отримувати зарплатні виплати у розмірі від 70 тисяч гривень. Найбільш високі винагороди спостерігаються у програмістів, які володіють мовами програмування — вони можуть становити понад 93 тисяч гривень у середньому.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на дані великого кадрового порталу. 

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Там сказано, що серед вакансій з високими зарплатами також є пропозиції для військових ЗСУ (танкістів, штурмовиків). Отже, наразі найвищі зарплати вказані у таких вакансіях:

  • Програміст Golang — 93 500 грн;
  • .Net-програміст — 90 000 грн;
  • Програміст Java — 85 000 грн;
  • Танкіст — 75 000 грн;
  • Дешифрувальник — 70 500 грн;
  • Штурмовик — 70 100 грн;
  • Артилерист — 70 100 грн;
  • Вогнеметник — 70 100 грн.

Середня зарплата у вакансіях на кадровому порталі становить 18,8 тис. грн. Найбільші гроші платять у Києві. У столиці середня зарплата — 22,8 тис. грн. У Дніпрі заробляють трохи меньше — у середньому 20 тис. грн, у Запоріжжі — 16,5 тис. грн, в Одесі — 20 тис. грн, а в Сумах середня зарплата становить всього 14,5 тис. грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українським суддям — членам Вищої ради правосуддя (ВРП) підвищено мінімальну заробітну плату. Тепер їхня щомісячна винагорода не може бути меншою за 236 тисяч гривень.

Ми також повідомляли, що в Україні протягом 2024 року на українських підприємствах очікується зростання зарплат на тлі скорочення кількості працівників. Свої плани оприлюднили керівники компаній.

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робота
гроші
вакансії
зарплатня

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