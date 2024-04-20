Робота нянею-гувернанткою для українок у Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата

Няня з дитиною. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Українкам пропонують роботу нянею-гувернанткою в німецькому місті Мюнхені. Роботодавець обіцяє платити від 3 100 євро за місяць.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії на LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати треба п'ять днів на тиждень по вісім годин щодня. Робочий день починається о 09:00 та завершується о 17:00. Треба доглядати за п'ятирічним хлопчиком. Няня має проводити з дитиною дозвілля, а також відповідати за його розвиток і навчання. Платитимуть від 3 100 євро щомісяця. Із житлом готові допомогти.

Вимоги до працівника

Няня-гувернантка повинна мати досвід роботи в сім'ях, професійний стаж або ж готовність пройти курси.

Нагадаємо, у литовське місто Каунас потрібні арматурники на будівництво. Перші три місяці за кожну годину роботи платитимуть сім євро, а після завершення випробовувального терміну — вісім євро. За місяць можна буде заробити до двох тисяч євро (нетто). Зарплату ділитимуть на два аванси.

Також ми розповідали, яким фахівцям в Україні платять від 70 тисяч гривень щомісяця.