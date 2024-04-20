Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зарплата від 3 100 євро й вище — у Німеччині потрібні няні-гувернантки з України arrow

Зарплата від 3 100 євро й вище — у Німеччині потрібні няні-гувернантки з України

20 квітня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота нянею-гувернанткою для українок у Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата
Няня з дитиною. Фото ілюстративне: istockphoto.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українкам пропонують роботу нянею-гувернанткою в німецькому місті Мюнхені. Роботодавець обіцяє платити від 3 100 євро за місяць.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

Читайте також:
Зарплата від 3 100 євро й вище — у Німеччині потрібні няні-гувернантки з України - фото 1
Скриншот вакансії на LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати треба п'ять днів на тиждень по вісім годин щодня. Робочий день починається о 09:00 та завершується о 17:00. Треба доглядати за п'ятирічним хлопчиком. Няня має проводити з дитиною дозвілля, а також відповідати за його розвиток і навчання. Платитимуть від 3 100 євро щомісяця. Із житлом готові допомогти.

Вимоги до працівника

Няня-гувернантка повинна мати досвід роботи в сім'ях, професійний стаж або ж готовність пройти курси.

Нагадаємо, у литовське місто Каунас потрібні арматурники на будівництво. Перші три місяці за кожну годину роботи платитимуть сім євро, а після завершення випробовувального терміну — вісім євро. За місяць можна буде заробити до двох тисяч євро (нетто). Зарплату ділитимуть на два аванси.

Також ми розповідали, яким фахівцям в Україні платять від 70 тисяч гривень щомісяця.

Німеччина
робота
діти
закордон
зарплатня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість