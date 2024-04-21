Работа на шоколадной фабрике для украинцев в Швейцарии — свежая вакансия, условия и зарплата

Зарплата от 3 900 евро — в Швейцарии ищут украинских работников на шоколадную фабрику
Украинцам предлагают работу на шоколадной фабрике в швейцарском городе Люцерн. Работодатель обещает платить от 3 900 евро ежемесячно.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.
Условия работы
Работать нужно на шоколадной фабрике Alprose от восьми до десяти часов по будням. Воскресенье — выходной. В субботу по желанию также можно отдохнуть от работы.
В обязанности работника фабрики входят:
- поставка товаров на производственной линии для обеспечения непрерывности производства;
- упаковка и сортировка готовой продукции;
- контроль качества и складывание товара на полке.
За час будут платить от 17 евро чистыми деньгами. В месяц можно заработать от 3 900 евро. Зарплату выплачивают дважды в месяц.
Работников снабжают бесплатным жильем. Расселяют в отдельные квартиры по 2–3 человека. Семейные пары проживают отдельно. При необходимости работодатель оплачивает переезд.
Требования к работникам
На работу требуются люди от 18 до 59 лет. Можно без опыта работы. Учат на месте. Два дня стажировки оплачивают. Знание языка необязательно, хотя приветствуется.
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