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Зарплата от 3 900 евро — в Швейцарии ищут украинских работников на шоколадную фабрику

21 апреля 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на шоколадной фабрике для украинцев в Швейцарии — свежая вакансия, условия и зарплата
Люди, работающие на шоколадной фабрике. Фото иллюстративное: zagranrabota.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на шоколадной фабрике в швейцарском городе Люцерн. Работодатель обещает платить от 3 900 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии на LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно на шоколадной фабрике Alprose от восьми до десяти часов по будням. Воскресенье — выходной. В субботу по желанию также можно отдохнуть от работы.

В обязанности работника фабрики входят:

  • поставка товаров на производственной линии для обеспечения непрерывности производства;
  • упаковка и сортировка готовой продукции;
  • контроль качества и складывание товара на полке.

За час будут платить от 17 евро чистыми деньгами. В месяц можно заработать от 3 900 евро. Зарплату выплачивают дважды в месяц.

Работников снабжают бесплатным жильем. Расселяют в отдельные квартиры по 2–3 человека. Семейные пары проживают отдельно. При необходимости работодатель оплачивает переезд.

Требования к работникам

На работу требуются люди от 18 до 59 лет. Можно без опыта работы. Учат на месте. Два дня стажировки оплачивают. Знание языка необязательно, хотя приветствуется.

Напомним, в Германии ищут няню-гувернантку для пятилетнего мальчика. На такой работе можно ежемесячно получать от 3 100 евро.

Также мы писали о том, что на строительство в Литву нужны арматурщики. В месяц можно будет заработать до двух тысяч евро (нетто).

работа
Швейцария
заграница
зарплата
шоколад

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