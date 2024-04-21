Работа на шоколадной фабрике для украинцев в Швейцарии — свежая вакансия, условия и зарплата

Люди, работающие на шоколадной фабрике. Фото иллюстративное: zagranrabota.com.ua

Украинцам предлагают работу на шоколадной фабрике в швейцарском городе Люцерн. Работодатель обещает платить от 3 900 евро ежемесячно.

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Скриншот вакансии на LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно на шоколадной фабрике Alprose от восьми до десяти часов по будням. Воскресенье — выходной. В субботу по желанию также можно отдохнуть от работы.

В обязанности работника фабрики входят:

поставка товаров на производственной линии для обеспечения непрерывности производства;

упаковка и сортировка готовой продукции;

контроль качества и складывание товара на полке.

За час будут платить от 17 евро чистыми деньгами. В месяц можно заработать от 3 900 евро. Зарплату выплачивают дважды в месяц.

Работников снабжают бесплатным жильем. Расселяют в отдельные квартиры по 2–3 человека. Семейные пары проживают отдельно. При необходимости работодатель оплачивает переезд.

Требования к работникам

На работу требуются люди от 18 до 59 лет. Можно без опыта работы. Учат на месте. Два дня стажировки оплачивают. Знание языка необязательно, хотя приветствуется.

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