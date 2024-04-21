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Зарплата від 3 900 євро — у Швейцарії шукають українських працівників на шоколадну фабрику

21 квітня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на шоколадній фабриці для українців у Швейцарії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Люди працюють на шоколадній фабриці. Фото ілюстративне: zagranrabota.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на шоколадній фабриці у швейцарському місті Люцерн. Роботодавець обіцяє платити від 3 900 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії на LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно на шоколадній фабриці Alprose від восьми до десяти годин по буднях. Неділя — вихідний. У суботу за бажанням також можна відпочити від роботи.

В обов'язки працівника фабрики входять:

  • постачання товарів на виробничій лінії для забезпечення безперервності виробництва;
  • упаковка та сортування готової продукції;
  • контроль якості та складування товару на полиці.

За годину платитимуть від 17 євро чистими грошими. За місяць можна заробити від 3 900 євро. Зарплату виплачують двічі на місяць.

Працівників забезпечують безкоштовним житлом. Розселяють в окремі квартири по 2–3 людини. Сімейні пари проживають окремо. За необхідності роботодавець оплачує переїзд.

Вимоги до працівників

На роботу потрібні люди від 18 до 59 років. Можна без досвіду роботи. Навчають на місці. Два дні стажування оплачують. Знання мови необов'язкове, хоча вітається. 

Нагадаємо, у Німеччині шукають няню-гувернантку для п'ятирічного хлопчика. На такій роботі можна щомісяця отримувати від 3 100 євро.

Також ми писали про те, що на будівництво в Литву потрібні арматурники. За місяць можна буде заробити до двох тисяч євро (нетто). 

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Швейцарія
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шоколад

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