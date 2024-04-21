Робота на шоколадній фабриці для українців у Швейцарії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Люди працюють на шоколадній фабриці. Фото ілюстративне: zagranrabota.com.ua

Українцям пропонують роботу на шоколадній фабриці у швейцарському місті Люцерн. Роботодавець обіцяє платити від 3 900 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії на LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно на шоколадній фабриці Alprose від восьми до десяти годин по буднях. Неділя — вихідний. У суботу за бажанням також можна відпочити від роботи.

В обов'язки працівника фабрики входять:

постачання товарів на виробничій лінії для забезпечення безперервності виробництва;

упаковка та сортування готової продукції;

контроль якості та складування товару на полиці.

За годину платитимуть від 17 євро чистими грошими. За місяць можна заробити від 3 900 євро. Зарплату виплачують двічі на місяць.

Працівників забезпечують безкоштовним житлом. Розселяють в окремі квартири по 2–3 людини. Сімейні пари проживають окремо. За необхідності роботодавець оплачує переїзд.

Вимоги до працівників

На роботу потрібні люди від 18 до 59 років. Можна без досвіду роботи. Навчають на місці. Два дні стажування оплачують. Знання мови необов'язкове, хоча вітається.

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