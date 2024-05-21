Зарплаты в Украине – каким специалистам работодатели платят 75 тыс. гривен

Официант обслуживает клиентов. Фото: Freepik

В Украине, несмотря на сезонность и военное положение, работодатели активно ищут работников "Сферы обслуживания". В частности, официантам максимально готовы платить до 75 тыс. гривен.

Об этом говорится на специализированном портале по поиску работы Work.ua.

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Согласно этой информации, на рынке труда наибольшее количество вакансий генерируется категорией "Сфера обслуживания". В частности, только в Киеве на сайте насчитывается 451 вакансия "Официант".

В среднем официант в стране зарабатывает 17,5 тыс. гривен. Речь идет о медиане заработных плат по данным из 1018 вакансий, размещенных на Work.ua с заголовком "Официант" и по схожим запросам-синонимам "Waiter", "Официантка", "Waitress" за последние три месяца. В то же время диапазон зарплат, в частности в Киеве, довольно широк:

минимально работодатели платят 15 тыс. гривен — 8,1% вакансий;

от 23 тыс. до 27 тыс. гривен — 13,9% предложений работы;

максимально 43 тыс. — 75 тыс. гривен — 6,5% вакансий.

Динамика распределения зарплат. Источник: Work.ua

Как отличаются зарплаты официантов в регионах

Также различается средняя заработная плата официантов в зависимости от региона. По состоянию на 21 мая 2024 года больше всего платят работникам в столице Украины (25 тыс. гривен), в Одессе (21 тыс. гривен), Днепре (18,5 тыс. гривен), Харькове (18 тыс. гривен), Львове (17, 6 тыс. гривен).

Меньше всего в среднем зарабатывают официанты — в Кривом Роге (10 тыс. гривен), Сумах и Кропивницком (11,5 тыс. гривен), Житомире, Николаеве и Луцке (12,5 тыс. гривен), Чернигове (13,4 тыс. гривен).

Зарплаты в регионах. Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине большинство компаний планируют повышать уровень оплаты труда для своих сотрудников в 2024 году. В основном уровень заработной платы может вырасти на 15%.

Также мы писали о том, что в 2024 году зарплаты Верховной Рады повысились в результате роста прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.