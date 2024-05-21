Зарплати в Україні — яким фахівцям роботодавці платять 75 тис. гривень

Офіціант обслуговує клієнтів. Фото: Freepik

В Україні, незважаючи на сезонність та воєнний стан, роботодавці активно шукають працівників "Сфери обслуговування". Зокрема, офіціантам максимально готові платити до 75 тис. гривень.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі з пошуку роботи Work.ua.

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Скільки платять офіціантам у 2024 році

Згідно з цією інформацією, на ринку праці найбільшу кількість вакансій генерує категорія "Сфера обслуговування". Зокрема, лише в Києві на сайті налічується 451 вакансія "Офіціант".

В середньому офіціант в країні заробляє 17,5 тис. гривень. Йдеться про медіану заробітних плат за даними з 1018 вакансій, розміщених на Work.ua із заголовком "Офіціант" і за схожими запитами-синонімами "Waiter", "Офіціантка", "Waitress" за останні три місяці. Водночас, діапазон зарплат, зокрема в столиці, доволі широкий:

мінімально роботодавці платять 15 тис. гривень — 8,1% вакансій;

від 23 тис. до 27 тис. гривень — 13,9% пропозицій роботи;

максимально 43 тис. — 75 тис. гривень — 6,5% вакансій.

Динаміка розподілу зарплат. Джерело: Work.ua

Як різняться зарплати офіціантів в регіонах

Також різниться середня заробітна плата офіціантів залежно від регіону. Станом на 21 травня 2024 року найбільше платять працівникам у столиці України (25 тис. гривень), в Одесі (21 тис. гривень), Дніпрі (18,5 тис. гривень), Харкові (18 тис. гривень), Львові (17,6 тис. гривень).

Найменше у середньому заробляють офіціанти — у Кривому Розі (10 тис. гривень), Сумах та Кропивницькому (11,5 тис. гривень), Житомирі, Миколаєві та Луцьку (12,5 тис. гривень), Чернігові (13,4 тис. гривень).

Зарплати в регіонах. Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більшість компаній планують підвищувати рівень оплати праці для своїх співробітників у 2024 році. В основному рівень заробітної плати може зрости на 15%.

Також ми писали про те, у 2024 році зарплати Верховної Ради підвищились внаслідок зростання прожиткового мінімуму. Суми стали більші одразу на кілька тисяч.