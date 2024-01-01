Зарплата и налоги с 1 января — что изменилось для бизнеса

Зарплаты и налоги в Украине — сколько придется платить бизнесу с 1 января
В Украине с 1 января 2024 года повышаются размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В связи с этим, возрастут лимиты и налоги для физлиц-предпринимателей.
Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2024 год.
Сколько нужно платить бизнесу с 1 января
Согласно принятому Госбюджетом-2024, запланированы две волны повышения минимальной заработной платы:
- с 1 января 2024-го — до 7,1 тыс. гривен;
- с 1 апреля 2024-го — до 8 тыс. гривен.
Также с 1 января 2024 года увеличится размер прожиточного минимума. Общий показатель составит 2,92 тыс. гривен. В то время как прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, — 2361 гривна.
Размер прожиточного минимума повысится:
- для трудоспособных лиц — до 3023 гривен;
- для детей до шести лет — до 2563 гривен;
- для детей от 6 до 18 лет — до 3196 гривен.
Лимиты и суммы налогов для физлиц-предпринимателей
От размера минимальной заработной платы зависит немало показателей, в том числе максимальные суммы доходов для физлиц-предпринимателей. С 1 января лимиты станут следующие:
- размер годового дохода для плательщиков первой группы — 1,185 млн гривен (167 минимальных зарплат);
- размер годового дохода для второй группы — 5,921 млн гривен (834 минимальные зарплаты);
- размер годового дохода для третьей группы — 8,285 млн гривен (1167 минимальных зарплат).
Если будут превышены соответствующие лимиты, ФЛП автоматически переведут в другую группу или на общую систему налогообложения.
Также ФЛП первой группы должны платить единый налог в 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января 2024 года — 302,8 гривны), второй группы — доля 20% от минимальной зарплаты (1,42 тыс. гривен).
ФЛП третьей группы будут иметь ставку ту же — 5% для неплательщиков налога на добавленную стоимость, 3% — для плательщиков НДС.
Также должны платить ЕСВ в размере 22% минимальной заработной платы. В 2024 году размер ЕСВ для отчислений бизнесом вырастет до 1562 гривен с января и 1,76 тыс. гривен — с апреля.
Что еще стоит знать
Напомним, для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.
Также мы писали о том, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в следующем году.
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