Зарплата та податки з 1 січня — що змінилось для бізнесу

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 січня 2024 року підвищуються розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим зростуть ліміти та податки для фізосіб-підприємців.

Це передбачено Державним бюджетом на 2024 рік.

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Згідно з ухваленим Держбюджетом-2024, заплановані дві хвилі підвищення мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2024-го — до 7,1 тис. гривень;

з 1 квітня 2024-го — до 8 тис. гривень.

Також з 1 січня 2024 року збільшиться розмір прожиткового мінімуму. Так, загальний показник становитиме 2,92 тис. гривень. Тоді як прожитковий мінімум для осіб, котрі втратили працездатність, — 2361 гривні.

Розмір прожиткового мінімуму підвищиться:

для працездатних осіб — до 3023 гривень;

для дітей віком до шести років — до 2563 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років — до 3196 гривень.

Ліміти та суми податків для фізосіб-підприємців

Від розміру мінімальної заробітної платні залежить чимало показників, у тому числі максимальні суми доходів для фізосіб-підприємців. З 1 січня ліміти стануть такі:

розмір річного доходу для платників першої групи — 1,185 млн гривень (167 мінімальних зарплат);

розмір річного доходу для другої групи — 5,921 млн гривень (834 мінімальні зарплати);

розмір річного доходу для третьої групи — 8,285 млн гривень (1 167 мінімальних зарплат).

Якщо буде перевищено відповідні ліміти, ФОП автоматично переведуть в іншу групу чи на загальну систему оподаткування.

Також ФОП першої групи має сплачувати єдиний податок у 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня 2024 року — 302,8 гривні), другої групи — частка 20% від мінімальної зарплатні (1,42 тис. гривень).

ФОП третьої групи матимуть ставку ту ж — 5% для неплатників податку на додану вартість, 3% — для платників ПДВ.

Також мають сплачувати ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. У 2024 році розмір ЄСВ для відрахувань бізнесом зросте до 1562 гривень із січня та 1,76 тис. гривень — з квітня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українських громадян не планують запроваджувати податок у 18%. Такої новації не закладено у Національну стратегію уряду.

Також ми писали про те, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. За "зайві" квадратні метри доведеться віддати більше, адже податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте наступного року.