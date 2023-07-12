Зарплаты в 136 тысяч — кому готовы платить больше во время войны

Человек работает за компьютером. Фото: Unplush

На украинском рынке зарплаты некоторых специалистов растут даже на фоне войны. Речь идет об IT-разработчиках.

Таковы данные результата опроса DOU из 6,6 тыс. работников IT, проживающих в Украине и за рубежом.

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Какие зарплаты получают IT-разработчики

В мае-июне текущего года средняя заработная плата разработчиков повысилась до 3,43 тыс. долларов. С декабря прошлого года выросла на 35 долларов.

Примечательно, что сменился лидер по средним зарплатам для этих специалистов. В этом году Львов (3,72 тыс. долларов) уступил Киеву (3,75 тыс. долларов). Что говорит о возвращении таких специалистов в столицу.

Источник: dou.ua

В то же время не росли зарплаты опытных разработчиков, что наблюдалось в начале войны. Разработчикам Senior платят сейчас на 100 долларов меньше (до 4,9 тыс. долларов) и на 375 меньше (до 5,5 тыс. долларов) — Tech Lead. Однако повысились зарплаты на 100 долларов, до 5,2 тыс., разработчиков уровня Team/Technical Lead.

IT-специалисты, имеющие опыт меньше года, получают 500-700 долларов в месяц. Выплаты растут со второго года работы, и наибольшую сумму получают те, кто имеет более восьми лет опыта.

Специалисты по Mobile-разработке получают 3,47 тыс. долларов, что на 275 меньше против начала года. Средняя зарплата у Full Stack осталась такой же — 3,2 тыс. долларов.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине среди тех, кто кому выплачивают высокие заработные платы, есть графические дизайнеры. В среднем их зарплата колеблется от 17,5 тысячи до 66,5 тысячи гривен.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.