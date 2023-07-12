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Зарплати у 136 тисяч: кому готові платити більше під час війни

12 липня 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у 136 тисяч — кому готові платити більше під час війни
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку заробітні плати деяких спеціалістів зростають навіть на тлі війни. Йдеться про ІТ-розробників.

Такі дані результату опитування DOU з-поміж 6,6 тис. працівників ІТ, які мешкають в Україні та за кордоном.

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Які зарплати отримують ІТ-розробники

Зазначається, що у травні-червні поточного року середня заробітна плата розробників підвищилась до 3,43 тис. доларів. З грудня минулого року зросла на 35 доларів.

Примітно, що змінився лідер за середніми зарплатами для цих спеціалістів. Цьогоріч Львів (3,72 тис. доларів) поступився Києву (3,75 тис. доларів). Що говорить про повернення таких фахівців у столицю.

зарплата
Джерело: dou.ua

Водночас не зростали зарплати досвідчених розробників, що спостерігалося на початку війни. Розробникам Senior платять зараз на 100 доларів менше (до 4,9 тис. доларів) і на 375 менше (до 5,5 тис. доларів) — Tech Lead. Проте підвищилися зарплати на 100 доларів, до 5,2 тис., розробників рівня Team/Technical Lead.

ІТ-фахівці, які мають досвіду менше року, отримують 500-700 доларів на місяць. Виплати зростають з другого року роботи, і найбільшу суму отримують ті, хто має понад вісім років досвіду.

Спеціалісти з Mobile-розроблення отримують 3,47 тис. доларів, що на 275 менше проти початку року. Середня зарплатня у Full Stack залишилась такою ж — 3,2 тис. доларів.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні серед тих, хто кому виплачують високі заробітні плати, є графічні дизайнери. У середньому їхня зарплата коливається від 17,5 тисяч до 66,5 тисяч гривень.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.

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