Зарплаты в 2024 году — сколько получат работники после уплаты налогов

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине дважды повысится минимальная заработная плата, согласно Государственному бюджету на 2024 год. Эксперты назвали реальные суммы, которые получат работники, после вычета налогов.

Об этом рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец.

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Согласно закону "Об оплате труда" №108/95-ВР, минимальная заработная плата является гарантированным государством минимальным размером оплаты за выполненную месячную/часовую норму труда.

В 2023 году из-за войны в Украине размер минимальной зарплаты не изменялся и был равен:

6,7 тыс. грн — в месячном размере;

40,46 грн — почасово.

В 2024 году власти запланировали новые суммы выплат дважды:

в январе — 7,1 тыс. грн в месячном размере и 42,60 грн почасово;

в апреле — 8 тыс. грн и 48 грн почасово.

По словам юриста Ростислава Кравца, для того, чтобы узнать реальный размер минимальной зарплаты для оплаты труда после вычета налогов, нужно от актуального уровня "минималки" отнять размер налога на доходы физлиц и военный сбор.

Подсчеты таковы:

с 1 января 2024 года минимальная заработная плата работника (МЗП — 18% (НДФЛ) — 1,5% (ВЗ) — 5,734 тыс. грн;

с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата (МЗП — 18% (НДФЛ) — 1,5% (ВЗ) — 6,461 тыс. грн.

Также работодатели должны платить ЕСВ в 22%, то есть 1,562 грн за каждого сотрудника.

Штрафы для работодателелей

Актуальный уровень минимальной зарплаты — обязателен для всех работодателей независимо от системы оплаты труда в компании или форме собственности.

Выплата работнику зарплаты меньше размера МЗП при условии выполнения нормы труда будет считаться нарушением трудового законодательства и предусматривает наказание в виде штрафа для работодателя в двухкратном размере минималки:

с января 2024-го — 14,2 тыс. грн;

с апреля 2024-го — 16 тыс. грн.

Такую сумму штрафа взимают за каждого отдельного работника, в отношении которого было совершено нарушение.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.

Также мы писали о том, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в 2024 году.