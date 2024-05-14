Зарплаты в Европе от 55 тыс. грн — в каких странах хороший доход

Сотрудники на предприятии. Фото: freepik

В 2024 году для украинцев до сих пор актуален выбор стран для временного проживания в связи с войной. В частности, в этом сложном вопросе важную роль играет уровень заработной платы.

О том, какие сейчас средние зарплаты в странах Европы, сообщает eurodev.com.

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Нюансы выбора страны для проживания и работы

По информации статистического центра ООН, за время полномасштабной войны за границу выехало около 6 млн украинцев.

Это ощутимо повлияло на рынок труда в Европейском Союзе (ЕС), поскольку около 80% украинских граждан пытаются устроиться на работу, гарантирующую стабильный доход.

При выборе страны для работы и жизни следует обратить внимание на:

текущий уровень владения языком страны, ведь на начальной стадии необходимо хотя бы частичное понимание, со временем придется его хорошо изучить;

документы для обретения легального статуса, поскольку у каждой страны собственные правила;

разницу между зарплатой и ценами, что поможет определить, какая сумма будет тратиться ежемесячно;

уровень налогов, который в среднем равен 20-25%.

Зарплаты в европейских странах

Хотя страны Европы характеризуются достаточно высоким уровнем жизни, широкими возможностями для самореализации, однако зарплаты отличаются.

Важно также то, что в европейских странах размер зарплаты в договорах и объявлениях указывают без учета налоговых сборов, поэтому реальная сумма может быть значительно меньше.

Согласно статистической информации, самые большие средние платы у работников Дании, а самые маленькие — Польши. В общей сложности суммы следующие:

Дания — нетто-зарплата (заработная плата, выплачиваемая работнику за проделанную работу, после отчисления всех налогов и обязательных платежей) 4149 евро, брутто-зарплата — 6093 евро;

Германия — нетто-зарплата 2741 евро, брутто-зарплата — 4323 евро;

Швеция — нетто-зарплата 2 885 евро, брутто-зарплата — 4 213 евро;

Нидерланды — нетто-зарплата 3145 евро, брутто-зарплата — 4191 евро;

Ирландия — нетто-зарплата 3086 евро, брутто-зарплата — 4 002 евро;

Финляндия — нетто-зарплата 2634 евро, брутто-зарплата — 3734 евро;

Франция — нетто-зарплата 2464 евро, брутто-зарплата — 3530 евро;

Британия — нетто-зарплата 2465 евро, брутто-зарплата — 3091 евро;

Италия — нетто-зарплата 1740 евро, брутто-зарплата — 2479 евро;

Испания — нетто-зарплата 1910 евро, брутто-зарплата — 2471 евро;

Польша — нетто-зарплата 1291 евро, брутто-зарплата — 1783 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году большинство работающих в Польше украинцев получают ежемесячно не более 5 тысяч злотых (48,3 тыс. грн). Беженцам приходится ограничивать финансовые расходы.

Также мы писали, что в Нидерландах власти планируют изменить правила для украинских беженцев. Изменения коснутся трудоустроенных граждан, проживающих в бесплатных муниципальных приютах.