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Зарплати у 55 тис. грн — в яких країнах Європи вигідно працювати

14 травня 2024 14:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати у Європі від 55 тис. грн — в яких країнах гарний дохід
Працівники на підприємстві. Фото: freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році для українців досі актуальний вибір країн для тимчасового проживання у зв'язку з війною. Зокрема, у цьому складному питанні вагому роль грає рівень заробітної плати.

Про те, які зараз середні зарплати у країнах Європи, інформує eurodev.com.

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Нюанси вибору країни для проживання та роботи

За інформацією статистичного центру ООН, за час повномасштабної війни за кордон виїхало близько 6 млн українців.

Це відчутно вплинуло на ринок праці в Європейському Союзі (ЄС), оскільки близько 80% українських громадян намагаються влаштуватися на роботу, що гарантує стабільний дохід.

Під час вибору країни для роботи та життя слід звернути увагу на:

  • поточний рівень володіння мовою країни, адже на початковій стадії необхідне бодай часткове розуміння, з часом доведеться її добре вивчити;
  • документи для набуття легального статусу, оскільки в кожної країни власні правила;
  • різницю між зарплатою та цінами, що допоможе визначити, яка сума буде витрачатися щомісяця;
  • рівень податків, який середньому дорівнює 20-25%.

Зарплати в європейських країнах

Хоч країни Європи характеризуються доволі високим рівнем життя, широкими можливостями для самореалізації, однак зарплати різняться.

Важливим також є те, що в європейських країнах розмір зарплати в договорах та оголошеннях вказують без урахування податкових зборів, тому реальна сума може бути значно меншою.

Згідно зі статистичною інформацією, найбільші середні заплати у працівників Данії, а найменші — Польщі. Загалом суми наступні:

  • Данія — нетто-зарплата (заробітна плата, яка виплачується працівникові за виконану роботу, після відрахування всіх податків і обов'язкових платежів) 4149 євро, брутто-зарплата — 6093 євро;
  • Німеччина — нетто-зарплата 2741 євро, брутто-зарплата — 4323 євро;
  • Швеція — нетто-зарплата 2 885 євро, брутто-зарплата — 4 213 євро;
  • Нідерланди — нетто-зарплата 3145 євро, брутто-зарплата — 4191 євро;
  • Ірландія — нетто-зарплата 3086 євро, брутто-зарплата — 4 002 євро;
  • Фінляндія — нетто-зарплата 2634 євро, брутто-зарплата — 3734 євро;
  • Франція — нетто-зарплата 2464 євро, брутто-зарплата — 3530 євро;
  • Британія — нетто-зарплата 2465 євро, брутто-зарплата — 3091 євро;
  • Італія — нетто-зарплата 1740 євро, брутто-зарплата — 2479 євро;
  • Іспанія — нетто-зарплата 1910 євро, брутто-зарплата — 2471 євро;
  • Польща — нетто-зарплата 1291 євро, брутто-зарплата — 1783 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році більшість українців, які працюють у Польщі, отримують щомісяця не більше 5 тисяч злотих (48,3 тис. грн). Біженцям доводиться обмежувати фінансові витрати.

Також ми писали, що в Нідерландах влада планує змінити правила для українських біженців. Зміни торкнуться працевлаштованих громадян, як проживають у безкоштовних муніципальних притулках.

зарплати
робота
гроші
Європа
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доходи

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