Біженці в Ірландії — українцям хочуть скоротити допомогу

Українські біженці. Фото: Reuters

Ірландія може скоротити розмір соціальної допомоги для біженців з України. Уряд планує більш ефективно використовувати бюджетні ресурси.

Про це пише видання The Irish Times.

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Як зазначається, міністри хочуть розглянути можливість подальшого згортання допомоги українським біженцям.

Уряд вирішив підняти відповідне питання щодо скорочення соцвиплат для біженців, які перебувають у країні, через зростання напруженості в системі соцзабезпечення.

Починаючи з березня 2024 року українці, які прибули в країну недавно, отримують менший розмір допомоги. Йдеться як про тижневі виплати, так і про період надання безплатного житла.

Зокрема, Партія зелених виступила проти скорочення виплат, оскільки зниження підтримки враховує зростання кількості громадян, які збираються повернутися в Україну.

Які зараз виплати передбачені біженцям

Як відомо, з 14 березня уряд вирішив дещо згорнути допомогу новоприбулим українським біженцям. Громадянам, які проживають у певних центрах розміщення, виплачують знижену соцдопомогу у розмірі:

38,8 євро (у гривневому еквіваленті 1,645 тис. грн) — для дорослих;

29,80 євро (1,26 тис. грн) — для дітей.

Вони мають право користуватися безплатним житлом тільки протягом перших 90 днів.

Для тих біженців, які давно проживають в країні, виплачуватимуть щотижневу допомогу у розмірі 220 євро (9,28 тис. грн) на дорослих.

Водночас, мають можливість проживати у житлових приміщеннях необмежений час.

Уряд Ірландії раніше кілька разів заявляв про можливе зменшення фінансової допомоги загалом для всіх українських біженців у майбутньому.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році у більш ніж 60% українських біженців, які перебувають за кордоном, зросли доходи проти довоєнного показника. Також за цей час зросла частка тих, хто залучений до роботи.

Також ми писали, що Німеччина планує запровадити загальнонаціональну платіжну картку для шукачів притулку та біженців. Нововведення покликане, серед іншого, запобігти зловживанням з боку біженців. Йдеться про переказ грошей, отриманих як допомогу, іншим особам.