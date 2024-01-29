Зарплаты в Украине — сколько платят в Киеве и регионах учителям

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В январе 2024 года в Киеве несколько выросла средняя заработная плата сотрудников сферы образования, однако снизились некоторые доплаты. В остальных регионах учителям отменили фактически все надбавки еще в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщает издание "Всеосвіта".

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Как изменились зарплаты учителей

Как отмечает издание, в Киеве за первый месяц года зарплата педагогов выросла на 10%, однако несколько уменьшились доплаты за престиж и размер муниципальной доплаты.

В то время как в других регионах страны сами учителя сообщают, что им отменили практически все надбавки еще в 2022-м. Также некоторые жалуются на принудительные отпуска за свой счет в период каникул.

Педагоги сетуют, что получают меньше минимальной зарплаты. Для сравнения сейчас ставка молодого учителя составляет 5,69 тыс. грн, а не 15 тыс., как обещали в 2022 году.

Профильное издание приводит реальный пример того, какие настоящие зарплаты учителей, а не те, что "придумывают" в Министерстве образования.

"Зоя Захаровна работает в небольшом городе и ей так же с первого января подняли оклад, но в результате она получила меньшую зарплату, чем за предыдущий год. Учительница утверждает, что в их регионе забрали почти все надбавки за престижность. Оклад Зои Захаровны составляет всего 6,2 тыс. грн, а с оставшимися надбавками — 9,8 тыс. грн", — отмечают журналисты.

Даже работая в двух школах зарплата учительницы не превышает 15 тыс. гривен за почти 32 часа и классное руководство. Таким образом, есть определенное неравенство между зарплатами учителей в Киеве и других регионах.

Также издание отметило, что зарплата главы Министерства образования Оксена Лисового — около 76 тыс. грн. В ответе на информзапрос в Минобразования отметили, что ему за июнь 2023 года было начислено:

должностного оклада — 78,6 тыс. гривен;

надбавки за работу в условиях режимных ограничений — 11,7 тыс. гривен;

оплату за командировку — 4,4 тыс. гривен.

Зарплаты в Украине во время войны

По данным Государственной службы статистики, в начале 2022 размер средней заработной платы в Украине составил 14,58 тыс. гривен. По итогам всего 2022-го средняя зарплата составила 14,8 тыс. гривен. В то время как средняя зарплата в сфере "образования" равнялась 11,49 тыс. гривен.

Минимальная зарплата в прошлом году составила 6,7 тыс. грн, с 1 января этого года повысится до 7,1 тыс., а с 1 апреля — до 8 тыс. гривен. Ожидается, что в 2024 году средняя зарплата составит 21,81 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут выплачиваться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.