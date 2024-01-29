Зарплати в Україні — скільки платять у Києві та регіонах вчителям

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У січні 2024 року у Києві дещо зросла середня заробітна плата працівників сфери освіти, однак знизились деякі доплати. У решті регіонів вчителям скасували фактично всі надбавки ще на початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє видання "Всеосвіта".

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Як змінились зарплати вчителів

Як зазначає видання, у Києві у перший місяць року зарплатня педагогів зросла на 10%, однак дещо зменшилися доплати за престиж та розмір муніципальної доплати.

Тоді як в інших регіонах країни самі вчителі повідомляють, що їм скасували практично всі надбавки ще 2022-го. Також деякі скаржаться на примусові відпустки за власний кошт у період канікул.

Працівники освіти нарікають, що отримують менше за мінімальну зарплату. Для порівняння, зараз ставка молодого вчителя становить 5,69 тис. грн, а не 15 тис., як обіцяли у 2022 році.

Профільне видання наводить реальний приклад того, які справжні зарплати вчителів, а не ті, що "вигадують" у Міністерстві освіти.

"Зоя Захарівна працює в невеличкому місті і їй так само з першого січня підняли оклад, але в результаті вона отримала меншу зарплату ніж за попередній рік. Вчителька стверджує, що в їхньому регіоні забрали майже всі надбавки за престижність. Оклад Зої Захарівни становить всього 6,2 тис. грн, а з надбавками які лишились — 9,8 тис. грн", — зазначають журналісти.

Навіть працюючи у двох школах зарплата вчительки не перевищує 15 тис. гривень за майже 32 години та класне керівництво. Таким чином, є певна нерівність між зарплатами вчителів у Києві та в інших регіонах.

Також видання зауважило, що зарплата голови Міністерства освіти Оксена Лісового — близько 76 тис. грн. У відповіді на інформзапит у Міносвіти зазначили, що йому за червень 2023-го було нараховано:

посадового окладу — 78,6 тис. гривень;

надбавки за роботу за умов режимних обмежень – 11,7 тис.гривень;

оплату за відрядження – 4,4 тис. гривень.

Зарплати в Україні під час війни

За даними Державної служби статистики, на початку 2022 року розмір середньої заробітної плати в Україні становив 14,58 тис. гривень. За підсумками всього 2022-го середня зарплата становила 14,8 тис. гривень. Тоді як середня зарплатня у сфері "освіта" дорівнювала 11,49 тис. гривень.

Мінімальна зарплата торік становила 6,7 тис. грн, з 1 січня цього року підвищиться до 7,1 тис., а з 1 квітня — до 8 тис. гривень. Очікується, що у 2024-му середня зарплатня становитиме 21,81 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, в яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.

Також ми писали про те, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть виплачуватися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.