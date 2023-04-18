Зарплаты военных — как изменились суммы выплат с начала года

Военнослужащие ВСУ во время войны в Украине. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В марте текущего года на заработные платы украинских военнослужащих из общего фонда государственного бюджета было направлено меньше средств, чем в предыдущие месяцы. На эти цели потратили 67,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Расходы на зарплаты военных

Общая сумма кассовых расходов за январь-март текущего года составила 636,3 млрд. гривен. В марте — 225,2 млрд гривен.

В структуре расходов наибольшую сумму направили (276,4 млрд. гривен, в марте — 87,4 млрд) — на оплату труда с начислениями. На денежное содержание военнослужащих 216 млрд гривен, 67,3 млрд гривен — в марте.

В ведомстве приводят сравнение, в январе на заработные платы военным направили 71,8 млрд гривен, в феврале — 76,9 млрд гривен.

За 2022 год на денежное содержание военных направили 721,9 млрд гривен, в декабре — 99 млрд гривен.

Отмена доплат в феврале

В Украине после начала войны военным, не участвующим в боевых действиях, начали выплачивать ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. грн, однако с 1 февраля текущего года выплаты отменили.

На днях народные депутаты проголосовали за ограничение до 67 тыс. грн зарплаты госслужащих и руководителей госпредприятий до окончания срока военного положения.

"Денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, кроме органов местного самоуправления) начисляются в размере, не превышающем десять размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года", — говорится в принятом законопроекте №8312.

Сэкономленные средства планируют направить на возврат доплаты украинским военнослужащим, а также доплаты работникам ГСЧС и полицейским в 30 тыс. грн. При этом в Налоговом комитете отмечают, что средств хватит всего на 2% от потребности. Выплаты военным возобновят, как только найдут дополнительные источники финансирования.

Напомним, ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты произвели в отношении 102 стран мира, в том числе Украины.

Также мы писали, что Министерство финансов не заложило в проект государственного бюджета на 2023 год средств на повышение минимальной зарплаты.