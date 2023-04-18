Зарплати військових — як змінилися суми виплат з початку року

Військовослужбовці ЗСУ під час війни в Україні. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У березні поточного року на заробітні плати українських військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували менше коштів, ніж у попередні місяці. На ці цілі витратили 67,3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Витрати на зарплати військових

Загальна сума касових видатків за січень-березень поточного року становила 636,3 млрд гривень. У березні — 225,2 млрд гривень.

У структурі видатків найбільшу суму спрямували (276,4 млрд гривень, у березні — 87,4 млрд) — на оплату праці з нарахуваннями. На грошове утримання військовослужбовців 216 млрд гривень, 67,3 млрд гривень — у березні.

У відомстві наводять порівняння, у січні на заробітні плати військовим направили 71,8 млрд гривень, у лютому — 76,9 млрд гривень.

За 2022 рік на грошове утримання військових спрямували 721,9 млрд гривень, у грудні — 99 млрд гривень.

Скасування доплат у лютому

В Україні після початку війни військовим, які не беруть участь у бойових діях, почали виплачувати щомісячну додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень, однак з 1 лютого поточного року виплати скасували.

Днями народні депутати проголосували за обмеження до 67 тис. грн зарплати держслужбовців та керівників держпідприємств до закінчення терміну воєнного стану.

"Грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, окрім органів місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року", — йдеться в ухваленому законопроєкті №8312.

Заощаджені кошти планують спрямувати на відновлені доплати українським військовослужбовцям, а також доплати працівникам ДСНС і поліцейським у 30 тисяч гривень. При цьому у Податковому комітеті зауважують, що коштів вистачить лише на 2% від потреби. Виплати військовим поновлять, тільки-но знайдуть додаткові джерела фінансування.

Нагадаємо, раніше експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102 країн світу, зокрема України.

Також ми писали, що Міністерство фінансів не заклало у проєкт державного бюджету на 2023 рік коштів на підвищення розміру мінімальної зарплати.