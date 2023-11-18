Заводы в Украине не могут одолеть космические тарифы на электроэнергию — эксперт назвал выход
Ферросплавные заводы в Украине приостановили свою деятельность из-за увеличения тарифов на электроэнергию, что сделало производство нерентабельным. При этом Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы уже прекратили работу.
Об этом сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации ферросплавов Сергей Кудрявцев.
Электроэнергия для промышленности стала слишком дорогой
Кудрявцев выразил недоумение по поводу повышения тарифов, указывая на возможность запросить помощь у Европейского Союза для устранения дисбаланса на рынке и решения проблем с долгами.
Согласно его словам, электроэнергия для промышленности стала слишком дорогой, и в условиях падающих мировых рынков и роста себестоимости украинских товаров заводам легче остановить производство. Таким образом, украинские предприятия теряют не только рынки, но и ценных сотрудников.
Кудрявцев подчеркнул важность сохранения и удержания квалифицированных специалистов, чтобы в будущем, при решении проблем с электроэнергией, иметь возможность возобновить работу.
Избежание повышения тарифов на электроэнергию
Кроме того, Кудрявцев акцентировал внимание на необходимости того, чтобы Министерство топлива и энергетики решало проблему с государственной монополией Укрэнерго и нашло способы избежать повышения тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса.
Напомним, что в настоящее время в Украине не обсуждается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Как известно, с 1 июня тариф за электричество для украинцев составляет 2,64 грн за кВт-ч.
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