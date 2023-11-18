Заводы в Украине не могут одолеть космические тарифы на электроэнергию — эксперт назвал выход

Электромонтеры возобновляют электроснабжение. Фото: ДТЭК

Ферросплавные заводы в Украине приостановили свою деятельность из-за увеличения тарифов на электроэнергию, что сделало производство нерентабельным. При этом Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы уже прекратили работу.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации ферросплавов Сергей Кудрявцев.

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Электроэнергия для промышленности стала слишком дорогой

Кудрявцев выразил недоумение по поводу повышения тарифов, указывая на возможность запросить помощь у Европейского Союза для устранения дисбаланса на рынке и решения проблем с долгами.

Согласно его словам, электроэнергия для промышленности стала слишком дорогой, и в условиях падающих мировых рынков и роста себестоимости украинских товаров заводам легче остановить производство. Таким образом, украинские предприятия теряют не только рынки, но и ценных сотрудников.

Кудрявцев подчеркнул важность сохранения и удержания квалифицированных специалистов, чтобы в будущем, при решении проблем с электроэнергией, иметь возможность возобновить работу.

Избежание повышения тарифов на электроэнергию

Кроме того, Кудрявцев акцентировал внимание на необходимости того, чтобы Министерство топлива и энергетики решало проблему с государственной монополией Укрэнерго и нашло способы избежать повышения тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса.

Напомним, что в настоящее время в Украине не обсуждается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Как известно, с 1 июня тариф за электричество для украинцев составляет 2,64 грн за кВт-ч.