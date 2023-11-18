Заводи в Україні не можуть здолати космічні тарифи на електроенергію — експерт назвав вихід

Електромонтери відновлюють електропостачання. Фото: ДТЕК

Феросплавні заводи в Україні призупинили свою діяльність через збільшення тарифів на електроенергію, що зробило виробництво нерентабельним. При цьому Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи вже припинили роботу.

Про це повідомив виконавчий директор Української асоціації феросплавів Сергій Кудрявцев.

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Електроенергія для промисловості стала надто дорогою

Кудрявцев висловив подив щодо підвищення тарифів, вказуючи на можливість запросити допомогу у Європейського Союзу для усунення дисбалансу на ринку та розв'язання проблем із боргами.

За його словами, електроенергія для промисловості стала занадто дорогою, і в умовах світових ринків і зростання собівартості українських товарів, що падають, заводам легше зупинити виробництво. Таким чином, українські підприємства втрачають не лише ринки, а й цінних працівників.

Кудрявцев наголосив на важливості збереження та утримання кваліфікованих фахівців, щоб у майбутньому, при розв'язанні проблем з електроенергією, мати можливість відновити роботу.

Уникнення підвищення тарифів на електроенергію

Крім того, Кудрявцев наголосив на необхідності того, щоб Міністерство палива та енергетики розв'язували проблему з державною монополією Укренерго та знайшло способи уникнути підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу.

Нагадаємо, що наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців становить 2,64 грн за кВт-год.