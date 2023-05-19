Новая почта прокомментировала сбой в работе — работает ли приложение

Мобильное приложение почты. Фото: Новая почта Facebook

В украинской логистической компании "Новая Почта" заявили о возобновлении работы мобильного приложения и сервиса авторизации после серьезного технического сбоя. Накануне пользователи массово жаловались на проблемы с доступом к услугам компании онлайн.

Об этом говорится на официальной странице "Новой почты" в соцсети Facebook.

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Восстановление работы

В компании отметили, что после нормализации работы приложения и сервиса авторизации клиенты почты могут снова:

создавать накладные;

производить онлайн-оплату;

отслеживать посылки;

получать/отправлять посылки через почтоматы.

"Все сервисы на отделениях тоже доступны: оплата картой и наличными деньгами, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит и т.д. Оплачивать посылки курьеру также можно всеми способами оплаты", — говорится в сообщении.

Что известно о масштабном сбое

Накануне на странице компании в соцсети клиенты "Новой почты" массово писали о проблемах использования мобильного приложения почты. Им не могли воспользоваться с вечера 17 мая.

Речь шла о проблемах с авторизацией. Также украинцы сообщали о невозможности произвести оплату дистанционно. Рассчитаться за услуги почтового оператора можно было исключительно наличными. Не имели доступа к своим посылкам, которые были отправлены на почтоматы.

Напомним, ранее клиентам украинского почтового оператора "Новая почта" стала доступна новая услуга. Они могут управлять временем и датой прибытия курьера. Это можно сделать дистанционно с помощью функции "Перенести доставку".