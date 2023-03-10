Нова пошта оновила сервіси — тепер можна буде керувати часом доставки

Це можна зробити дистанційно за допомогою нової функції

Клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" зможуть керувати часом та датою прибуття кур'єра. Це можна зробити дистанційно за допомогою функції "Перенести доставку".

Про це повідомляється на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Керування кур’єрською доставкою

Як зазначається, новий сервіс "Перенести доставку" дозволяє змістити отримання посилки на зручний для одержувача час та дату.

Завдяки такій послузі з'явиться можливість не прив’язуватись до графіка роботи кур’єра та вільно планувати свій день.

"Знаєте оцей закон підлості, коли так чекаєш на посилку, а кур’єр може її привезти саме тоді, коли тобі незручно? Більше такого не буде: керуй часом і датою прибуття кур'єра самостійно за допомогою функції "Перенести доставку". Тицяєш на потрібне відправлення у застосунку, обираєш зручну дату та час — і все", — йдеться у повідомленні.

Сервіс безкоштовний — вартість включена до основної послуги. Поширюється на такі типи доставки:

"Відділення-Адреса"

"Адреса-Адреса"

"Поштомат-Адреса".

Як скористатися сервісом

Таку послугу можна замовити:

у мобільному застосунку;

через трекінг посилки на сайті;

через центр підтримки клієнтів:

+38 098 4 500 609;

+38 050 4 500 609;

+38 044 4 500 609 (для дзвінків з інших країн);

+38 093 4 500 609.

Як скористатися сервісом в мобільному застосунку:

потрібно після інформування про створення посилки чи виїзд кур’єра для доставки перейти за посиланням в трекінг на сайті Нової пошти (номер ЕН з'явиться автоматично) чи застосунок;

клікнути на віджет "Меню";

обрати сервіс "Перенести доставку";

ввести свій номер телефону для авторизації та підтвердити за допомогою смс-коду;

у списку доступних дат та інтервалів часу вибрати бажану дату;

підтвердити замовлення сервісу.

Раніше компанія запропонувала своїм клієнтам нову послугу — відправку незапакованих посилок через поштомат. Курʼєр їх запакує самотужки.

Послуга пакування посилок із поштомату коштує 15 грн незалежно від їх розміру. Зокрема, у вартість входитиме коробка чи пакет, додаткові матеріали (пухирчата плівка, стрейч чи папір для крихких відправлень). При цьому пакування документів безкоштовне.

Для того, щоб скористатися сервісом, потрібно під час створення електронної накладної у мобільному застосунку "Нова пошта", про це вказати. Послуга діє для поштоматів по всій країні.

Нагадаємо, поштовий оператор "Нова пошта" планує розширювати присутність за кордоном у 2023 році. Там уточнили, в яких країнах мають намір відкрити офіси.

Нова пошта на тлі перебоїв в електропостачанні розпочала тестування нового формату офісів. Вантажні відділення поєднали з безкоштовним коворкінгом для роботи громадян.