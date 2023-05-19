Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Збій у роботі "Нової пошти": у компанії зробили заяву arrow

Збій у роботі "Нової пошти": у компанії зробили заяву

19 травня 2023 09:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта прокоментувала збій у роботі — чи працює застосунок
Мобільний застосунок пошти. Фото: Нова пошта Facebook
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українській логістичній компанії "Нова Пошта" заявили про відновлення роботи мобільного застосунку та сервісу авторизації після серйозного технічного збою. Напередодні користувачі масово скаржилися на проблеми із доступом до послуг компанії онлайн.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Нової пошти" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Відновлення роботи

У компанії зазначили, що після нормалізації роботи застосунку та сервісу авторизації клієнти пошти можуть знову:

  • створювати накладні;
  • здійснювати онлайн-оплату;
  • відстежувати посилки;
  • отримувати/відправляти посилки через поштомати.

"Усі сервіси на відділеннях теж доступні: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки у кредит тощо. Сплачувати посилки кур’єру також можна усіма способами оплати", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про масштабний збій

Напередодні на сторінці компанії у соцмережі клієнти "Нової пошти" масово писали про проблеми із використанням мобільного застосунку пошти. Ним не могли скористатися з вечора 17 травня.

Йшлося про проблеми з авторизацією. Також українці повідомляли про неможливість здійснити оплату дистанційно. Розрахуватися за послуги поштового оператора можна було виключно готівкою. Не мали доступу до своїх посилок, які були відправлені на поштомати.

Нагадаємо, раніше клієнтам українського поштового оператора "Нова пошта" стала доступна нова послуга. Вони можуть керувати часом та датою прибуття кур'єра. Це можна зробити дистанційно за допомогою функції "Перенести доставку".

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB