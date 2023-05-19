Нова пошта прокоментувала збій у роботі — чи працює застосунок

Мобільний застосунок пошти. Фото: Нова пошта Facebook

В українській логістичній компанії "Нова Пошта" заявили про відновлення роботи мобільного застосунку та сервісу авторизації після серйозного технічного збою. Напередодні користувачі масово скаржилися на проблеми із доступом до послуг компанії онлайн.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Нової пошти" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Відновлення роботи

У компанії зазначили, що після нормалізації роботи застосунку та сервісу авторизації клієнти пошти можуть знову:

створювати накладні;

здійснювати онлайн-оплату;

відстежувати посилки;

отримувати/відправляти посилки через поштомати.

"Усі сервіси на відділеннях теж доступні: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки у кредит тощо. Сплачувати посилки кур’єру також можна усіма способами оплати", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про масштабний збій

Напередодні на сторінці компанії у соцмережі клієнти "Нової пошти" масово писали про проблеми із використанням мобільного застосунку пошти. Ним не могли скористатися з вечора 17 травня.

Йшлося про проблеми з авторизацією. Також українці повідомляли про неможливість здійснити оплату дистанційно. Розрахуватися за послуги поштового оператора можна було виключно готівкою. Не мали доступу до своїх посилок, які були відправлені на поштомати.

Нагадаємо, раніше клієнтам українського поштового оператора "Нова пошта" стала доступна нова послуга. Вони можуть керувати часом та датою прибуття кур'єра. Це можна зробити дистанційно за допомогою функції "Перенести доставку".