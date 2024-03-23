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Увеличение зарплат — какой рост прогнозирует МВФ

23 марта 2024 12:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
МВФ прогнозирует повышение зарплат в Украине — на сколько и когда произойдут изменения
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Прогноз Международного валютного фонда предполагает рост средней номинальной зарплаты в Украине в 2024 году. Одновременно инфляция в этом периоде должна замедлиться.

Об этом сообщает пресс-служба Международного валютного фонда.

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По прогнозам МВФ, средняя номинальная зарплата в Украине вырастет на 15,9% в 2025 году, на 13,3% в 2026 году и на 10,5% в 2027 году. В то же время, среднегодовая инфляция в нашем государстве в прошлом году составляла 12,9% — из-за чего рост реальной зарплаты составил 6,4%.

Замедление инфляции

Однако инфляция в 2024 году будет продолжать замедляться и может составить 6,4%, а рост зарплаты составит 9,8%.

Кроме того, Международный валютный фонд ожидает, что в будущем инфляция будет продолжать падать.

  • В 2025 году она составит 7,6% — реальная зарплата в то время вырастет на 7,8%.
  • 2026 года — 6,2%. Реальная зарплата вырастет на 6,7%.
  • 2027 года — 5,2%. Реальная зарплата вырастет на 5,0%.

Повышение минималки в Украине.

Согласно закону о Госбюджете, в Украине с 1 апреля осуществят перерасчет уровня минимальной заработной платы. В январе он вырос на 400 гривен, до 7,1 тыс. гривен, а вот с 1 апреля повысится еще на 900 гривен, до 8 тыс. гривен. В почасовом размере с 1 апреля вырастет с 42,6 до 48 гривен.

Однако после вычета налогов "на руки" украинцы получат 6,44 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 апреля 2024 г. произойдет рост минимальной заработной платы. В связи с этим в случае игнорирования новых правил работодателям будут грозить штрафы.

Мы также писали, что эксперты утверждают, что в Украине больше половины граждан не удается прожить на заработную плату. В этой связи часть украинцев вынуждена брать микрокредиты, чтобы "дотянуть" до следующей зарплаты.

МВФ
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