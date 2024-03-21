Мінімальна зарплата та штрафи — які зміни чекають роботодавців з 1 квітня

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

В Україні з 1 квітня 2024 року відбудеться зростання мінімальної заробітної плати. У зв'язку з цим у разі ігнорування нових правил роботодавцям загрожуватимуть штрафи.

Про це нагадують у Податковій службі та Держслужбі з питань праці.

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Нові вимоги до роботодавців з 1 квітня

Згідно з Державним бюджетом на 2024 рік, з початку квітня закладено зростання мінімальної зарплатні з 7,1 тис. до 8 тис. гривень на місяць або 48 гривень за годину. Водночас розмір прожиткового мінімуму, який зріс на початку року, змінюватися не буде.

У Держслужби з питань праці зазначили, що у зв'язку з цим роботодавці мають зважати:

якщо розмір зарплати працівників є нижчими за встановлений розмір мінімалки — потрібно буде здійснити доплату до нового рівня мінімальної заробітної плати;

якщо трудові договори укладені на умовах неповного робочого часу, то виплата зарплати повинні відбуватися пропорційно до виконаної працівниками норми роботи — теж з урахуванням зростання з квітня мінімалки.

Нові штрафи для роботодавців

Також у Держпраці застерігають, що у разі порушення вищевказаних вимог роботодавці будуть змушені сплатити штрафи.

Розмір штрафної санкції дорівнює двом мінімальним зарплатам (на момент виявлення порушення), тобто з 1 квітня — 16 тис. гривень.

При цьому штраф потрібно буде сплатити за кожного окремого працівника, щодо яких було виявлене відповідне порушення інспекторами із Держпраці.

Новий розмір єдиного внеску

Як зазначають у Державній податковій службі, через зростання з 1 квітня розміру мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальний розмір єдиного внеску. Це страховий платіж, який мають сплачувати роботодавці за своїх працівників, а також фізособи (підприємці), які здійснюють незалежну професійну діяльність. Він становитиме 1,76 тис. гривень.

При цьому максимальна база нарахування єдиного внеску становитиме — (8000 х 15)=120 тис. гривень.

У Податковій навели приклад розрахунку податків із мінімальної зарплатні з квітня:

Нарахування — 8 тис. гривень;

Нарахування ЄВ — 8000 х 22% = 1,76 тис. гривень;

Утримання ПДФО — 8000 х 18% = 1,44 тис. гривень;

Утримання військового збору — 8000 х 1,5% = 120 грн.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році для роботодавців повернули зобов'язання здійснювати осучаснення заробітних плат працівників. Відомо, які доходи підлягатимуть обов'язковій індексації.

Ми також писали, в Україні триває боротьба з компаніями, які виплачують заробітну плату "в конвертах". З 1 квітня 2024 року посилиться покарання для роботодавців за незадекларовану належним чином працю співробітників.