Мінімальна зарплата та штрафи — які зміни чекають роботодавців з 1 квітня

Нова мінімальна зарплата — важливі зміни для роботодавців
В Україні з 1 квітня 2024 року відбудеться зростання мінімальної заробітної плати. У зв'язку з цим у разі ігнорування нових правил роботодавцям загрожуватимуть штрафи.
Про це нагадують у Податковій службі та Держслужбі з питань праці.
Нові вимоги до роботодавців з 1 квітня
Згідно з Державним бюджетом на 2024 рік, з початку квітня закладено зростання мінімальної зарплатні з 7,1 тис. до 8 тис. гривень на місяць або 48 гривень за годину. Водночас розмір прожиткового мінімуму, який зріс на початку року, змінюватися не буде.
У Держслужби з питань праці зазначили, що у зв'язку з цим роботодавці мають зважати:
- якщо розмір зарплати працівників є нижчими за встановлений розмір мінімалки — потрібно буде здійснити доплату до нового рівня мінімальної заробітної плати;
- якщо трудові договори укладені на умовах неповного робочого часу, то виплата зарплати повинні відбуватися пропорційно до виконаної працівниками норми роботи — теж з урахуванням зростання з квітня мінімалки.
Нові штрафи для роботодавців
Також у Держпраці застерігають, що у разі порушення вищевказаних вимог роботодавці будуть змушені сплатити штрафи.
Розмір штрафної санкції дорівнює двом мінімальним зарплатам (на момент виявлення порушення), тобто з 1 квітня — 16 тис. гривень.
При цьому штраф потрібно буде сплатити за кожного окремого працівника, щодо яких було виявлене відповідне порушення інспекторами із Держпраці.
Новий розмір єдиного внеску
Як зазначають у Державній податковій службі, через зростання з 1 квітня розміру мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальний розмір єдиного внеску. Це страховий платіж, який мають сплачувати роботодавці за своїх працівників, а також фізособи (підприємці), які здійснюють незалежну професійну діяльність. Він становитиме 1,76 тис. гривень.
При цьому максимальна база нарахування єдиного внеску становитиме — (8000 х 15)=120 тис. гривень.
У Податковій навели приклад розрахунку податків із мінімальної зарплатні з квітня:
- Нарахування — 8 тис. гривень;
- Нарахування ЄВ — 8000 х 22% = 1,76 тис. гривень;
- Утримання ПДФО — 8000 х 18% = 1,44 тис. гривень;
- Утримання військового збору — 8000 х 1,5% = 120 грн.
Що ще потрібно знати
Нагадаємо, в Україні у 2024 році для роботодавців повернули зобов'язання здійснювати осучаснення заробітних плат працівників. Відомо, які доходи підлягатимуть обов'язковій індексації.
Ми також писали, в Україні триває боротьба з компаніями, які виплачують заробітну плату "в конвертах". З 1 квітня 2024 року посилиться покарання для роботодавців за незадекларовану належним чином працю співробітників.
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