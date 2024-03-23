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Збільшення зарплат — яке зростання прогнозує МВФ

23 березня 2024 12:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
МВФ прогнозує підвищення зарплат в Україні — на скільки та коли відбудуться зміни
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Прогноз Міжнародного валютного фонду передбачає зростання середньої номінальної зарплати в Україні у 2024 році. Одночасно інфляція у цьому періоді має сповільнитись.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного валютного фонду.

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Так, за прогнозами МВФ, середня номінальна зарплата в Україні зросте на 15,9% у 2025 році, на 13,3% у 2026 році та на 10,5% 2027 року. Водночас середньорічна інфляція в нашій державі торік становила 12,9% — через що зростання реальної зарплати становило 6,4%.

Сповільнення інфляції

Проте інфляція у 2024 році продовжуватиме сповільнюватись і може становити 6,4%, а зростання зарплати становитиме 9,8%.

Крім того, Міжнародний валютний фонд очікує, що в майбутньому інфляція продовжуватиме падати:

  • 2025 року вона становитиме 7,6% — реальна зарплата в той час зросте на 7,8%.
  • 2026 року — 6,2%. Реальна зарплата зросте на 6,7%.
  • 2027 року — 5,2%. Реальна зарплата зросте на 5,0%.

Підвищення мінімалки в Україні

Згідно закону про Держбюджет, в Україні з 1 квітня здійснять перерахунок рівня мінімальної заробітної плати. У січні вона зросла на 400 гривень, до 7,1 тис. гривень, а от з 1 квітня підвищиться ще на 900 гривень, до 8 тис. гривень. У погодинному розмірі з 1 квітня зросте з 42,6 до 48 гривень.

Проте після вирахування податків "на руки" українці отримають 6,44 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2024 року відбудеться зростання мінімальної заробітної плати. У зв'язку з цим у разі ігнорування нових правил роботодавцям загрожуватимуть штрафи.

Ми також писали, що експерти стверджують, що в Україні більшій половині громадян не вдається прожити на заробітну плату. У зв'язку з цим частина українців змушена брати мікрокредити, щоб "дотягнути" до наступної зарплати.

МВФ
зарплати
виплати
гроші
прогнози

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