Беспилотники и рации будут ввозить без пошлин и НДС — Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о ввозе беспилотников и раций без пошлин и НДС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, позволяющие завозить тепловизоры, приборы ночного видения, беспилотники и рации без необходимости уплаты пошлин и НДС. Речь идет о законах №8360/8361-д.
Об этом сообщил заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослав Железняк.
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Детали законов
Как отметил представитель комитета, соответствующие законы вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования.
"Президент подписал наши законопроекты #8360/8361-д по освобождению от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. Напомню, что такая возможность будет и для экспресс-отправок", — написал он.
Ранее нардеп отмечал, что таким образом сняли бюрократические ограничения по импорту важных для обороны страны товаров.
Согласно документам, во время действия военного положения, однако не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на украинскую таможенную территорию ряд товаров. Среди них:
- беспилотники (БПЛА);
- оптические и коллиматорные прицелы;
- прицелы ночного видения;
- тепловизионные бинокли;
- моноочки.
Льготы не распространяются на товары происхождением из государства-оккупанта и/или государства-агрессора, ввозимые с его оккупированных территорий.
Инициативу разрабатывали вместе с волонтерскими организациями.
Напомним, в конце прошлого года Рада приняла законопроекты №8196 и №8197, которые поспособствуют восстановлению энергетической инфраструктуры страны. В частности, документы отменяют налог на добавленную стоимость и ввозную пошлину на ввоз электрогенераторов, аккумуляторов и систем Starlink.
Также мы писали, что депутаты Верховной рады Украины (ВРУ) рассмотрят правительственный законопроект, предусматривающий возвращение на действовавшую до войны систему налогообложения. Соответствующий проект закона №8401 был зарегистрирован в парламенте.