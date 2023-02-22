Беспилотники и рации будут ввозить без пошлин и НДС — Зеленский подписал закон

Речь идет о законах №8360/8361-д

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, позволяющие завозить тепловизоры, приборы ночного видения, беспилотники и рации без необходимости уплаты пошлин и НДС. Речь идет о законах №8360/8361-д.

Об этом сообщил заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослав Железняк.

Детали законов

Как отметил представитель комитета, соответствующие законы вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования.

"Президент подписал наши законопроекты #8360/8361-д по освобождению от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. Напомню, что такая возможность будет и для экспресс-отправок", — написал он.

Ранее нардеп отмечал, что таким образом сняли бюрократические ограничения по импорту важных для обороны страны товаров.

Согласно документам, во время действия военного положения, однако не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на украинскую таможенную территорию ряд товаров. Среди них:

беспилотники (БПЛА);

оптические и коллиматорные прицелы;

прицелы ночного видения;

тепловизионные бинокли;

моноочки.

Льготы не распространяются на товары происхождением из государства-оккупанта и/или государства-агрессора, ввозимые с его оккупированных территорий.

Инициативу разрабатывали вместе с волонтерскими организациями.

Напомним, в конце прошлого года Рада приняла законопроекты №8196 и №8197, которые поспособствуют восстановлению энергетической инфраструктуры страны. В частности, документы отменяют налог на добавленную стоимость и ввозную пошлину на ввоз электрогенераторов, аккумуляторов и систем Starlink.

Также мы писали, что депутаты Верховной рады Украины (ВРУ) рассмотрят правительственный законопроект, предусматривающий возвращение на действовавшую до войны систему налогообложения. Соответствующий проект закона №8401 был зарегистрирован в парламенте.