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Зеленский рассказал, уменьшат ли выплаты для ВПЛ в следующем году

20 декабря 2023 12:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Зеленский рассказал, уменьшат ли выплаты для ВПЛ в следующем году
Украинские переселенцы. Фото: AP Photo, Sergei Grits
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о помощи украинским переселенцам. В частности, он рассказал, существует ли риск уменьшения выплат внутриперемещенным лицам в следующем году.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции 19 декабря.

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На вопрос журналистов Владимир Зеленский ответил, что уменьшения помощи переселенцам не будет. Однако он также добавил, что по увеличению помощи пока невозможно высказать конкретные обещания из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета.

"Что касается помощи переселенцам — уменьшения помощи не будет. Что касается увеличения – не могу пока подтвердить из-за всех этих вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета, поэтому не могу вам сказать, как будем работать с расходами. Не могу сказать сейчас. Точно все будет подсчитано до конца года. Все это будет сделано. К Новому году у нас будет полное понимание наших расчетов" , — заявил президент.

Зеленский также сообщил, что сейчас идет работа над программами поддержки переселенцев, в частности кредитными и ипотечными инициативами, а также мерами по поддержке бизнеса.

"Все это обязательно экономическая команда должна наработать. Это будет", — добавил глава государства, обещая полное понимание всех расчетов до конца года.

Напомним, что в 2024 году часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать помощь на проживание от государства. В этой связи в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.

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