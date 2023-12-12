Виплати для переселенців у 2024-му — у Мінсоцполітики анонсували зміни

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.

Про це повідомляють у Мінсоцполітики.

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Кому з ВПО хочуть продовжити виплати

Як зазначається, оскільки деякі внутрішньо переміщені особи з 1 лютого перестануть отримувати виплати, Мінсоцполітики виступило з пропозицією продовжити право на допомогу тим ВПО, хто отримував її до 1 серпня поточного року і період виплат завершиться наприкінці січня наступного року.

Як пояснюють у відомстві, не всім переселенцям з моменту переміщення вдалося інтегруватися у приймаючі громади, а сім'ї, де є діти, особи з інвалідністю та які проживають у зоні активних чи ймовірних бойових дій, іноді не мають можливості віддавати дітей в дитсадки. Через те, що школи у таких регіонах здебільшого працюють тільки в онлайн-форматі, це істотно обмежує можливість для працездатних громадян працевлаштуватись.

З огляду на це проєкт постанови пропонує продовжити соцвиплати для таких категорій переселенців:

внутрішньо переміщені особи пенсійного віку;

ВПО, в яких немає можливості працевлаштуватись через обʼєктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соцпослуг;

безробітні переселенці, яких потрібно стимулювати шукати роботу, пропонувати грантові програми для започаткування власної справи, перенавчання.

Так механізм виплат поєднають з іншою допомогою для родин, щоб вони змогли стати на ноги після переміщення та інтегруватись у нових громадах.

Кому з ВПО продовжать виплати без звернення

Відповідно до постанови уряду № 332, виплати ВПО можуть призначати на другий шестимісячний період без додаткового звернення лише деяким категоріям переселенців, проте це стосується тільки тих, хто вперше звернувся за виплатами після 1 серпня поточного року.

За постановою, у 2024 році виплати скасують громадянам, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати великі покупки та робити інвестиції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про можливість оформлення нових виплат для українських переселенців. Її надасть недержавна гуманітарна організація Action Against Hunger.

Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.