Зеленський розповів, чи зменшать виплати для ВПО у наступному році

Українські переселенці. Фото: AP Photo, Sergei Grits

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо допомоги українським переселенцям. Зокрема, він розповів, чи існує ризик зменшення виплат внутрішньо переміщеним особам у наступному році.

Про це глава держави повідомив на пресконференції 19 грудня.

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На запитання журналістів, Володимир Зеленський відповів, що зменшення допомоги переселенцям не буде. Однак він також додав, що щодо збільшення допомоги поки неможливо висловити конкретні обіцянки через виклики, пов'язані з збільшенням оборонного бюджету.

"Що стосується допомоги переселенцям — зменшення допомоги не буде. Що стосується збільшення — не можу поки що підтвердити через усі ці виклики, пов’язані зі збільшенням оборонного бюджету, тому не можу вам сказати, як будемо працювати з видатками. Не можу сказати зараз. Точно все буде підраховано до кінця року. Все це буде зроблено. У Новий рік ми будемо мати повне розуміння наших розрахунків", — заявив президент.

Зеленський також повідомив, що зараз триває робота над програмами підтримки переселенців, зокрема кредитними та іпотечними ініціативами, а також заходами для підтримки бізнесу.

"Усе це обов'язково економічна команда повинна напрацювати. Це буде", — додав галава держави, обіцяючи повне розуміння всіх розрахунків до кінця року.

Нагадаємо, що у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.