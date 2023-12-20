Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зеленський розповів, чи зменшать виплати для ВПО у наступному році arrow

Зеленський розповів, чи зменшать виплати для ВПО у наступному році

20 грудня 2023 12:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Зеленський розповів, чи зменшать виплати для ВПО у наступному році
Українські переселенці. Фото: AP Photo, Sergei Grits
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо допомоги українським переселенцям. Зокрема, він розповів, чи існує ризик зменшення виплат внутрішньо переміщеним особам у наступному році. 

Про це глава держави повідомив на пресконференції 19 грудня.

Читайте також:

Чи зменшаться виплати ВПО у 2024 році

На запитання журналістів, Володимир Зеленський відповів, що зменшення допомоги переселенцям не буде. Однак він також додав, що щодо збільшення допомоги поки неможливо висловити конкретні обіцянки через виклики, пов'язані з збільшенням оборонного бюджету.

"Що стосується допомоги переселенцям — зменшення допомоги не буде. Що стосується збільшення — не можу поки що підтвердити через усі ці виклики, пов’язані зі збільшенням оборонного бюджету, тому не можу вам сказати, як будемо працювати з видатками. Не можу сказати зараз. Точно все буде підраховано до кінця року. Все це буде зроблено. У Новий рік ми будемо мати повне розуміння наших розрахунків", — заявив президент.

Зеленський також повідомив, що зараз триває робота над програмами підтримки переселенців, зокрема кредитними та іпотечними ініціативами, а також заходами для підтримки бізнесу.

"Усе це обов'язково економічна команда повинна напрацювати. Це буде", — додав галава держави, обіцяючи повне розуміння всіх розрахунків до кінця року.

Нагадаємо, що у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі