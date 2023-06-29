Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса: что обсудили

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса. В ходе встречи были обсуждены многие важные темы.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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По словам главы государства, среди неотложных вопросов обсудили:

Возможности государства стимулировать экономическую активность.

Программу "єОселя" и участие бизнеса.

Тематику обновления.

Налоговую сферу и возможности ее реформирования.

Проверки.

Правоохранителей.

Координацию и коммуникацию для решения проблем.

Полезное предложение бизнеса по созданию координационного инструмента.

Что является основным приоритетом

"Основной приоритет сейчас — это победа в войне. Основной приоритет всегда — это сила Украины. Спасибо каждому и каждой, кто придает Украине силы, кто сохраняет и создает новые рабочие места, кто укрепляет нашу экономику и помогает развитию наших институций", — добавил Зеленский.

Напомним, 28 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Военный также подарил главе государства особые шевроны.