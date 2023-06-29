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Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса: что обсудили

29 июня 2023 18:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса: что обсудили
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса. В ходе встречи были обсуждены многие важные темы.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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По словам главы государства, среди неотложных вопросов обсудили:

  • Возможности государства стимулировать экономическую активность.
  • Программу "єОселя" и участие бизнеса.
  • Тематику обновления.
  • Налоговую сферу и возможности ее реформирования.
  • Проверки.
  • Правоохранителей.
  • Координацию и коммуникацию для решения проблем.
  • Полезное предложение бизнеса по созданию координационного инструмента.

Что является основным приоритетом

"Основной приоритет сейчас — это победа в войне. Основной приоритет всегда — это сила Украины. Спасибо каждому и каждой, кто придает Украине силы, кто сохраняет и создает новые рабочие места, кто укрепляет нашу экономику и помогает развитию наших институций", — добавил Зеленский.

Напомним, 28 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Военный также подарил главе государства особые шевроны.

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