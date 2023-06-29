Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса. В ходе встречи были обсуждены многие важные темы.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
О чем говорили
По словам главы государства, среди неотложных вопросов обсудили:
- Возможности государства стимулировать экономическую активность.
- Программу "єОселя" и участие бизнеса.
- Тематику обновления.
- Налоговую сферу и возможности ее реформирования.
- Проверки.
- Правоохранителей.
- Координацию и коммуникацию для решения проблем.
- Полезное предложение бизнеса по созданию координационного инструмента.
Что является основным приоритетом
"Основной приоритет сейчас — это победа в войне. Основной приоритет всегда — это сила Украины. Спасибо каждому и каждой, кто придает Украине силы, кто сохраняет и создает новые рабочие места, кто укрепляет нашу экономику и помогает развитию наших институций", — добавил Зеленский.
Напомним, 28 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Военный также подарил главе государства особые шевроны.