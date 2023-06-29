Зеленський зустрівся з представниками українського бізнесу: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками українського бізнесу. В ході зустрічі було обговорено багато важливих тем.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
Про що говорили
За словами глави держави, серед нагальних питань обговорили:
- Можливості держави стимулювати економічну активність.
- Програму "єОселя" та участь бізнесу.
- Тематику відновлення.
- Податкову сферу та можливості її реформування.
- Перевірки.
- Правоохоронці.
- Координацію та комунікацію заради розв’язання проблем.
- Корисну пропозицію бізнесу про створення координаційного інструменту.
Що є основним пріоритетом
"Основний пріоритет зараз — це перемога у війні. Основний пріоритет завжди — це сила України. Дякую кожному і кожній, хто додає Україні сили, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто зміцнює нашу економіку та допомагає розвитку наших інституцій", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 28 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Військовий також подарував главі державі особливі шеврони.