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Зеленський зустрівся з представниками українського бізнесу: що обговорили

29 червня 2023 18:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський зустрівся з представниками українського бізнесу: що обговорили
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками українського бізнесу. В ході зустрічі було обговорено багато важливих тем.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Про що говорили

За словами глави держави, серед нагальних питань обговорили:

  • Можливості держави стимулювати економічну активність.
  • Програму "єОселя" та участь бізнесу.
  • Тематику відновлення.
  • Податкову сферу та можливості її реформування.
  • Перевірки.
  • Правоохоронці.
  • Координацію та комунікацію заради розв’язання проблем.
  • Корисну пропозицію бізнесу про створення координаційного інструменту.

Що є основним пріоритетом

"Основний пріоритет зараз — це перемога у війні. Основний пріоритет завжди — це сила України. Дякую кожному і кожній, хто додає Україні сили, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто зміцнює нашу економіку та допомагає розвитку наших інституцій", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 28 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Військовий також подарував главі державі особливі шеврони.

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