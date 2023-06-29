Зеленський зустрівся з представниками українського бізнесу: що обговорили

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками українського бізнесу. В ході зустрічі було обговорено багато важливих тем.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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За словами глави держави, серед нагальних питань обговорили:

Можливості держави стимулювати економічну активність.

Програму "єОселя" та участь бізнесу.

Тематику відновлення.

Податкову сферу та можливості її реформування.

Перевірки.

Правоохоронці.

Координацію та комунікацію заради розв’язання проблем.

Корисну пропозицію бізнесу про створення координаційного інструменту.

Що є основним пріоритетом

"Основний пріоритет зараз — це перемога у війні. Основний пріоритет завжди — це сила України. Дякую кожному і кожній, хто додає Україні сили, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто зміцнює нашу економіку та допомагає розвитку наших інституцій", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 28 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Військовий також подарував главі державі особливі шеврони.