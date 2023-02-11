Зеленский встретился с командой топ-менеджмента JP Morgan: ключевые вопросы переговоров, фото и видео

Президент рассказал о самых перспективных отраслях для инвестиций в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan. Также он принял участие в режиме видеосвязи в одном из самых масштабных ежегодных инвестиционных саммитов, организованном JP Morgan, среди участников которого 200 крупнейших корпораций, инвесторов и финансовых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Перспективные инвестиции в Украину

Стороны обсудили создание платформы для привлечения частного капитала в восстановление Украины и перспективные направления реализации крупных инвестиционных проектов в нашей стране. В частности речь шла о секторах "зеленой" энергетики, ІТ и агротехнологиях.

Зеленский подчеркнул, что украинцы очень верят в свободу и демократию и борются за них ради себя и последующих поколений.

Президент также отметил важность того, чтобы мир продолжал верить в Украину, и акцентировал, что наша страна чрезвычайно открыта.

"Я прекрасно понимаю, что ведение бизнеса, инвестирование не может быть выгодно только одной стороне. Мы хотим, чтобы вы инвестировали в Украину и зарабатывали деньги", – сказал он.

Сотрудничество в области энергетики

Кроме того, глава государства отметил, что нынешняя война продемонстрировала определенные места как в Украине, так и в других государствах. В частности, в связи с российскими атаками на украинскую энергетику в нашей стране понимают, что нужна диверсификация электроснабжения, развитие возобновляемой энергетики. И уже во время войны Украина приступила к децентрализации энергетики и приглашает к сотрудничеству иностранных инвесторов.

Развитие IT-сектора

Еще одним важным приоритетом Президент назвал дальнейшее развитие IT-сектора, играющего чрезвычайно важную роль во время войны. Он также акцентировал внимание на том, что Украина может внести еще более весомый вклад в кибер- и продовольственную безопасность мира.

"Мы гордимся нашей давней поддержкой Украины и обязуемся внести свой вклад в подъем страны и ее народа. Все ресурсы JPMorgan Chase доступны Украине, поскольку она прокладывает свой постконфликтный путь роста", – отметил со своей стороны председатель правления и главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

Послевоенные планы

Во время встречи Владимир Зеленский и представители JP Morgan обсудили, чем столь мощные финансовые структуры могут помочь Украине, а также шаги, направленные на долгосрочный рост после войны.

Была отмечена важность подписанного 9 февраля меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и JP Morgan о предоставлении консультаций украинскому правительству относительно финансовой стабилизации, получения суверенных кредитных рейтингов, управления государственными активами ликвидности, диджитализации экономики, определения возможностей для установления тесной экономической связи с Европой.

Также было договорено о привлечении работников JP Morgan в группу советников и представителей финансово-инвестиционного сектора рынка капиталов вместе с BlackRock.

Во встрече также приняли участие: глобальный руководитель альтернативных предложений, который занимается управлением активами в JP Morgan, Антон Пиль, руководитель рынков долгового капитала в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Штефан Вайлер, глобальный руководитель отдела кредитования и депозитов, главный исполнительный директор JPM Wealth Workplace Винс Ла Падула.

Напомним, недавно украинская группа "Нафтогаз" предложила крупнейшему по объемам активам банковскому холдингу Соединенных Штатов JP Morgan сотрудничество. Планирует реализовать проекты по увеличению добычи и более эффективной транспортировки, хранения углеводородов, а также в области возобновляемой энергетики.

Фото: Офис президента