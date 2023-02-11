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Зеленський зустрівся з топменеджерами найбільшого інвестиційного банку світу: про що говорили

11 лютого 2023 12:07
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зеленський зустрівся з командою топменеджменту JP Morgan: ключові питання переговорів, фото та відео
Президент розповів про найперспективніші галузі для інвестицій в Україні
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою топменеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan. Також він взяв участь в режимі відеозв’язку в одному з наймасштабніших щорічних інвестиційних самітів, організованому JP Morgan, серед учасників якого 200 найбільших корпорацій, інвесторів та фінансових компаній.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента

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Перспективні інвестиції в Україну

Сторони обговорили створення платформи для залучення приватного капіталу до відбудови України та перспективні напрями реалізації великих інвестиційних проєктів у нашій країні. Зокрема йшлося про сектори "зеленої" енергетики, ІТ та агротехнологій.

Зеленський наголосив, що українці надзвичайно вірять у свободу та демократію й борються за них заради себе та наступних поколінь.

Президент також відзначив важливість того, щоб світ і далі вірив в Україну, і акцентував, що наша країна надзвичайно відкрита.

"Я чудово розумію, що ведення бізнесу, інвестування не може бути вигідним лише одній стороні. Ми хочемо, щоб ви інвестували в Україну та заробляли гроші", – сказав він.

Співпраця в галузі енергетики

Крім того, Глава держави зауважив, що нинішня війна продемонструвала певні слабкі місця як в Україні, так і в інших державах. Зокрема, у зв’язку з російськими атаками на українську енергетику в нашій країні розуміють, що потрібні диверсифікація електропостачання, розвиток відновлюваної енергетики. І вже під час війни Україна почала децентралізацію енергетики й запрошує до співпраці іноземних інвесторів.

Розвиток IT-сектору

Ще одним важливим пріоритетом Президент назвав подальший розвиток IT-сектору, який відіграє надзвичайно важливу роль під час війни. Він також акцентував на тому, що Україна може зробити ще більш вагомий внесок у кібер- та продовольчу безпеку світу.

"Ми пишаємося нашою давньою підтримкою України та зобов’язуємося зробити свій внесок у піднесення країни та її народу. Всі ресурси JPMorgan Chase доступні Україні, оскільки вона прокладає свій постконфліктний шлях до зростання", – зазначив зі свого боку голова правління та головний виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

Післявоєнні плани

Під час зустрічі Володимир Зеленський і представники JP Morgan обговорили, чим такі потужні фінансові структури можуть допомогти Україні, а також кроки, спрямовані на довгострокове зростання після війни.

Було відзначено важливість підписаного 9 лютого меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та JP Morgan щодо надання консультацій українському уряду стосовно фінансової стабілізації, отримання суверенних кредитних рейтингів, управління державними активами ліквідності, діджиталізації економіки, визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв’язку з Європою.

Також було домовлено про залучення працівників JP Morgan до групи радників і представників фінансово-інвестиційного сектору ринку капіталів разом із компанією BlackRock.

У зустрічі також взяли участь: глобальний керівник з альтернативних пропозицій, який займається управлінням активами у JP Morgan, Антон Піль, керівник ринків боргового капіталу у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці Штефан Вайлер, глобальний керівник відділу кредитування та депозитів, головний виконавчий директор JPM Wealth Workplace Вінс Ла Падула.

Нагадаємо, нещодавно українська група "Нафтогаз" запропонувала найбільшому за обсягами активів банківському холдингу Сполучених Штатів J.P. Morgan співпрацю. Планує втілити проєкти зі збільшення видобутку та ефективнішого транспортування, зберігання вуглеводнів, а також у галузі відновлюваної енергетики.

Фото: Офіс президента

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