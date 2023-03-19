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Зернова ініціатива: в ООН зробили важливу заяву щодо експорту українського зерна

19 березня 2023 09:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зернова ініціатива — в ООН зробили важливу заяву щодо експорту українського зерна
Термін дії "зернової угоди" сплив 18 березня
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) оголосили рішення, що стосується продовження експорту українського зерна. Йдеться про так звану "зернову угоду", термін дії якої сплив 18 березня 2023 року.

Про це йдеться на сайті організації.

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Рішення щодо "зернової ініціативи"

Як зазначається, чорноморську зернову ініціативу, підписану у Стамбулі 22 липня минулого року, продовжили. За цією угодою передбачається встановлення безпечного судноплавства для експорту зерна та пов'язаних з ним продовольства та добрив, зокрема аміаку, з кількох українських морських портів.

В ООН нагадують, що з початку дії угоди Україна доставила близько 25 млн тонн агропродукції у 45 країн світу. Це посприяло зменшенню цін на продовольство та стабілізації світових ринків.

В організації не уточнили, до якого числа продовжили "зерновий договір".

Більше про роботу "зернової угоди"

Зернова угода була погоджена росією та Україною 22 липня 2022 року за участю Туреччини та ООН. Вона передбачала відкриття портів України для вивезення зерна. Також було підписано меморандум росії та ООН про експорт російських добрив та сільгосппродукції. Спочатку операція була розрахована терміном до 18 листопада, її продовжили на 120 днів, до 18 березня.

Україна зазнала втрат через навмисні дії інспекторів рф в січні, коли експорт "зерновим коридором" зменшився на 25% порівняно з груднем. Інспектори затримували судна у Босфорі, що призвело до критично низького показника виходу суден з портів — лише 2-3 на добу, і це продовжилось й у лютому.

У рамках "зернової ініціативи" в лютому провели вдвічі менше інспекцій, ніж було заплановано. Ситуація залишається напруженою, і влада прагне розв'язувати цю проблему шляхом взаємодії з міжнародними партнерами.

Що ще відомо

Нагадаємо, представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено на 60 днів. За її словами, рф погодилася лише на цей термін.

Раніше віцепрем’єр-міністр відновлення повідомляв, що дію "зернової ініціативи" продовжать на чотири місяці.

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