Зерновое соглашение: министр инфраструктуры Украины отправляется в Турцию

Министр инфраструктуры Александр Кубраков. Фото: УНИАН

Во вторник министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков посетит Турцию, чтобы обсудить статус соглашения, позволяющего безопасно экспортировать зерно во время войны из нескольких украинских черноморских портов.

Об этом сообщает Минобороны Турции.

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Визит Кубракова в Турцию проходит на фоне заявления Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины о блокировании Россией "зернового соглашения".

Как утверждает украинская сторона, РФ еще с 10 апреля в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, покидающих украинские порты, для инспекций в рамках "зернового соглашения", и начала формировать инспекционный план по собственному усмотрению.

"В результате уже второй раз за девять месяцев работы "зерновой инициативы" не составлено инспекционный план и не проинспектировано ни одного судна. Это ставит под угрозу функционирование "зерновой инициативы ", — отмечает ведомство.

Кубраков встретится с министром обороны Турции Хулуси Акаром в центральном турецком городе Кайсери, говорится в заявлении министерства.

Напомним, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Российская Федерация заблокировала более 50 судов с украинским зерном. Все они находятся в Черном море.