Зернова угода: міністр інфраструктури України вирушає до Туреччини

Міністр інфрастуктури Олександр Кубраков. Фото: УНІАН

У вівторок міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відвідає Туреччину, щоб обговорити статус угоди, яка дає змогу безпечно експортувати зерно під час війни з кількох українських чорноморських портів.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

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Візит Кубракова до Туреччини відбувається на тлі заяви Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про блокування Росією "зернової угоди".

Як стверджує українська сторона, РФ ще з 10 квітня в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які покидають українські порти, для інспекцій у межах "зернової угоди", й почала формувати інспекційний план на власний розсуд.

"У результаті вже вдруге за дев’ять місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи", — наголошує відомство.

Кубраков зустрінеться з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у центральному турецькому місті Кайсері, йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що Російська Федерація заблокувала понад 50 суден з українським зерном. Наразі всі вони перебувають у Чорному морі.