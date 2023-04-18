Зернова угода: міністр інфраструктури України вирушає до Туреччини
У вівторок міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відвідає Туреччину, щоб обговорити статус угоди, яка дає змогу безпечно експортувати зерно під час війни з кількох українських чорноморських портів.
Про це повідомляє Міноборони Туреччини.
Візит Кубракова до Туреччини відбувається на тлі заяви Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про блокування Росією "зернової угоди".
Як стверджує українська сторона, РФ ще з 10 квітня в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які покидають українські порти, для інспекцій у межах "зернової угоди", й почала формувати інспекційний план на власний розсуд.
"У результаті вже вдруге за дев’ять місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи", — наголошує відомство.
Кубраков зустрінеться з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у центральному турецькому місті Кайсері, йдеться у заяві міністерства.
Нагадаємо, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що Російська Федерація заблокувала понад 50 суден з українським зерном. Наразі всі вони перебувають у Чорному морі.