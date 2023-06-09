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Зерновой коридор: в Минагро рассказали о влиянии ситуации с Каховской ГЭС

9 июня 2023 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зерновой коридор – в Минагро рассказали о влиянии ситуации с Каховской ГЭС
Перевозка украинского зерна. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ситуация с Каховской ГЭС прямо не нарушит функционирование зернового коридора. В частности, речь идет об отгрузке продовольствия.

Об этом рассказал заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время общенационального марафона "Единые новости".

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Риски для зернового коридора

По словам Высоцкого, в зерновую инициативу не была вовлечена портовая инфраструктура Николаева и Херсона. Поэтому физических помех нет, кроме потенциальных рисков загрязнения.

"Если смотреть, влияет ли катастрофа на Каховской ГЭС на зерновой коридор и работу портовых терминалов или отгрузки, то такого прямого влияния нет", — сообщил чиновник.

Замминистра отметил, что зерновой коридор не может системно работать из-за блокирования со стороны РФ. Поэтому объемы, которые должны были быть отгружены в мае-июне из портов, не выполнены.

Он рассказал о так называемом "плане Б" по зерновой инициативе — есть принятое решение правительства. В госбюджете заложены 20 млрд грн страховых потенциальных выплат — для страховки от государства для владельцев судов, поскольку им сложно во время войны получить страховки от международных контрагентов. Поэтому планируют запустить соответствующую страховку.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Новини.LIVE публиковали прогнозы эколога Александра Соколенко о последствиях из-за Каховской катастрофы.

Также мы писали, что россияне взорвали не только дамбу, но и турбины и генераторы Каховской ГЭС. Только эти убытки обойдутся в минимум один миллиард долларов, не считая затрат на восстановление самой плотины.

Президент Украины опубликовал фотографии из Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты. Глава государства подчеркнул, что российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому.

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