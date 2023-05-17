Зерновое соглашение разблокировано: Кубраков о сроках работы

Проверка зерновых в Босфоре. Фото: tcsavunma/twitter

"Зерновое соглашение", гарантирующее поставку украинской продукции на международный рынок, будет продлено до 18 июля. Сейчас более полусотни судов стоят в очереди в Босфоре.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте также:

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Фото: Александр Кубраков / facebook

"Мир продолжит получать украинскую продукцию благодаря усилиям наших партнеров по соглашению — Турции и ООН. Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны. Отмечу, что Зерновая инициатива была и есть действующей, поскольку пролонгирована в марте сроком на 120 дней, до 18 июля", — отметил Александр Кубраков.

На сегодня было отправлено уже 30,4 млн тонн агропродукции для удовлетворения мирового спроса. Однако с середины апреля Россия неправомерно начала ограничивать деятельность Инициативы.

С мая фактически заблокировала ее, отказавшись регистрировать новый флот и проводить инспекции судов, направляемых в украинские порты. Сейчас более 70 судов ожидают в территориальных водах Турции, а 90% готовы доставить продукцию наших аграриев к мировому рынку.

В работе над продолжением работы "Зернового соглашения" работали Турция и ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что это соглашение является жизненно важным для бесперебойного снабжения продовольствием, страны которые в этом нуждаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото:

Николай Тис / УНИАН

"Надеюсь, что это решение ответит интересам всех сторон. Мы продолжим усилия по выполнению всех условий договоренностей, а также предпримем шаги по дальнейшему ее продлению", — сказал президент.

Отметим, на фоне запрета импорта некоторыми странами и блокировки "зернового коридора" страной-агрессоркой, украинский экспорт зерновых значительно снизился в мае. За последнюю неделю ни одно судно не прибыло в одесские порты для загрузки.