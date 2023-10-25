Железняк объяснил, почему важно обложить налогом услуги таксистов и курьеров

Народный депутат Украины Ярослав Железняк. Фото: Верховная Рада

В Верховной Раде Украины внесли законопроект №10166, предлагающий ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в частности курьеров, таксистов, парикмахеров и т.д. Он предусматривает упрощение процедуры уплаты налогов и их понижение.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в комментарии УНН.

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Что изменится

По словам депутата, наработка проекта длилась около полутора лет. В ходе чего обсуждались варианты, удобные для самозанятых лиц, потому что у них не всегда есть время заполнять за себя декларации, платить налоги. Из-за чего могут возникать большие проблемы и неприятные ситуации во взаимодействии с государством.

В то же время государство сможет контролировать уплату налогов от таких лиц.

"Мы наконец-то нашли механизм через банки, они согласились, когда условно курьер предоставляет свои услуги, или таксист, то платформа об этом сообщает в банк, где открыт счет, и автоматически государство списывает налог", — рассказал депутат.

Железняк пояснил, что законопроект №10166 создан для тех, кто работает на временной занятости и оказывает свои услуги в первую очередь через онлайн-платформы, для того чтобы им было удобнее платить налоги, дешевле и понятнее.

Кроме того, законопроект никак не меняет ситуацию, в которой человек не платит налоги. Он не усиливает ответственность, но и не умаляет ее.

"Сейчас налоги есть, и они больше для таких лиц, а мы их делаем меньше и удобнее, вот и вся разница. Главная идея этого законопроекта очень проста: вы как курьер оказываете курьерские услуги, а платформа за вас предоставляет всю отчетность в банк, и банк автоматически платит за вас налоги", — добавил он.

скриншот законопроекта №10166

Ранее мы писали, что таксисты должны установить в автомобилях кассовые аппараты и выдавать фискальные чеки за проезд. Пассажир при этом может платить за проезд как наличными, так и с помощью карты.