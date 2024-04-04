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Железняк рассказал о новом законе, который усилит контроль за азартными играми

4 апреля 2024 12:28
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Военным могут полностью запретить играть в онлайн-казино
Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Финансовый комитет Верховной Рады в четверг, 4 апреля, поддержит законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом. Проект, в частности, предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и ограничение рекламы азартных игр. Инициатива также предусматривает нормы по запрету участия военнослужащих в онлайн-казино.

Об этом заместитель главы Финансового комитета Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале.

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Ограничение рекламы казино

Нардеп сообщил, что проект включает в себя много норм об ужесточении требований по рекламе. В частности, запрет рекламы азартных игр на разных площадках:

  • в любых аудиовизуальных и аудиальных медиа независимо от технологии их распространения;
  • в онлайн-медиа;
  • во всех печатных медиа (кроме специализированных изданий, посвященных азартным играм);
  • во всех изданиях (кроме специализированных изданий, посвященных азартным играм);
  • средствами внутренней рекламы;
  • на транспорте, в том числе транспортных средствах и оборудовании;
  • с помощью мер рекламного характера;
  • средствами наружной рекламы;
  • в местах проведения массовых мероприятий;
  • в сети Интернет, в том числе на платформах общего доступа к видео и на платформах общего доступа к информации;
  • предложение или предоставление любого прямого или косвенного возмещения расходов для доступа к участию в азартных играх;
  • размещение изображения или упоминание азартных игр, торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми ведется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, на любых товарах (предметах), кроме размещение на товарах (предметах), связанных с организацией и проведением азартных игр;
  • отправка сообщений неопределенному кругу лиц по почте, электронной почте, средствам мобильной связи.

Также документ предусматривает ограничения по наполнению рекламы онлайн-казино:

  • участие лиц, не достигших 21-летнего возраста, в том числе в качестве фотомоделей;
  • участие волонтеров и/или военнослужащих, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид военнослужащих;
  • участие популярных лиц или прямое или опосредованное одобрение популярными лицами азартных игр, а также использование изображений и упоминаний имен популярных людей, героев кино-, теле- и анимационных фильмов, авторитетных организаций;
  • участие спортсменов, врачей и других профессиональных медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид спортсменов, врачей;
  • использование тематики, связанной со сдерживанием и отпором вооруженной агрессии РФ в период действия правового режима военного положения, а также любых патриотических призывов и/или символики, направленных на обеспечение государственного суверенитета, безопасности и обороны, патриотическое воспитание или любые другие. способы с целью создания обманчивого впечатления о связи между участием в азартных играх и отпором вооруженной агрессии РФ.

"Главная норма (обходившая запрет): Не могут быть спонсорами субъекты хозяйствования, имеющие лицензию на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", — добавил Железняк.

За нарушение требований предусматриваются санкции, включая лишение лицензии.

Запретят ли военным играть в онлайн-казино

По словам нардепа, по поводу участия военных в азартных играх будет следующая норма:

  • На период действия военного положения ограничение участия военнослужащих в азартных играх осуществляется путем внесения в Реестр лиц, которым ограничен доступ к участию в азартных играх, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

"То есть ограничения по участию военных будут переданы в Правительство, которое оперативно сможет регулировать ситуацию. Включая полный запрет", — пояснил Железняк.

Эпидемия игромании

В конце марта военнослужащий 59 ОМП бригады Павел Петриченко написал на своей странице в соцсети Х о проблеме лудомании среди военных. Он подчеркнул, что "эпидемию" породила реклама и легализация азартных игр, а также подчеркнул, что в Украине нужно начать контролировать игроков.

Петриченко подал петицию, где указал ряд требований, которые в дальнейшем нашли широкую поддержку общественности. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию и подчеркнул важность этой темы и намерение рассмотреть вопрос в правительстве.

После этого, по словам нардепа Алексея Гончаренко , онлайн-казино "начали обзванивать военных на передовой и предлагать фриспины".

"То есть запустились колл-центры и началась работа и в этом направлении. Плюс они откуда-то получили базы военных", — пишет Гончаренко в своем Telegram-канале.

Нардеп предполагает, что контакты военных могли дать банки.

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Источник: t.me/oleksiihoncharenko

Что еще стоит знать

Напомним, в украинском регистре лудоманов (людей с игровой зависимостью, ограниченных в доступе к азартным играм — Ред.), находится 3871 человек. За последний год количество лудоманов увеличилось в восемь раз.

Мы также писали, сколько на рекламе казино зарабатывают популярные телеграммы-каналы Украины. Охват одной публикации в популярных каналах, например в "Трухе" доходит до миллиона читателей. Поэтому для крупного бизнеса, в частности для игорного, телеграмма — идеальная площадка для рекламы.

Ярослав Железняк
закон
деньги
азартные игры
казино
игорный бизнес
ограничения

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