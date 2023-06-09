"Жигулевского" пива больше не будет: есть ли альтернатива

Бутылка "Жигулевского" пива Бердичевского пивзавода. Фото: Instagram

Бердичевский пивзавод больше не будет производить пиво "Жигулевское". Зато ищет другие варианты.

Соответствующее объявление появилось на странице завода в Instagram.

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На предприятии заявляют, что больше не хотят производить пиво, название которого связано с советско-российским прошлым.

"Мы знаем, исчезновение чего вы хотите больше всего, но пока исчезнет только Бердичевское Жигулевское. Названию с советско-российским прошлым не место на полках наших магазинов. Да, мы должны были сделать это уже давно, но из-за многих технических нюансов, делаем только сейчас", — говорится в сообщении.

На заводе пообещали, что в ближайшее время сообщат новое название пива.

Напомним, несмотря на многочисленные санкции, введенные против РФ, западный алкоголь так и не вышел из российского рынка. Снабжение продолжают десятки известных компаний. Как выяснил проект "Можем объяснить", обходить ограничения Москве помогают компании из стран Балтии и Чехии. Благодаря им алкоголь попадает прямо на столы путинской элиты.