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"Жигулевского" пива больше не будет: есть ли альтернатива

9 июня 2023 04:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Жигулевского" пива больше не будет: есть ли альтернатива
Бутылка "Жигулевского" пива Бердичевского пивзавода. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бердичевский пивзавод больше не будет производить пиво "Жигулевское". Зато ищет другие варианты.

Соответствующее объявление появилось на странице завода в Instagram.

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На предприятии заявляют, что больше не хотят производить пиво, название которого связано с советско-российским прошлым.

"Мы знаем, исчезновение чего вы хотите больше всего, но пока исчезнет только Бердичевское Жигулевское. Названию с советско-российским прошлым не место на полках наших магазинов. Да, мы должны были сделать это уже давно, но из-за многих технических нюансов, делаем только сейчас", — говорится в сообщении.

На заводе пообещали, что в ближайшее время сообщат новое название пива.

Напомним, несмотря на многочисленные санкции, введенные против РФ, западный алкоголь так и не вышел из российского рынка. Снабжение продолжают десятки известных компаний. Как выяснил проект "Можем объяснить", обходить ограничения Москве помогают компании из стран Балтии и Чехии. Благодаря им алкоголь попадает прямо на столы путинской элиты.

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