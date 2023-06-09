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"Жигулівського" пива більше не буде: чи є альтернатива

9 червня 2023 04:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Жигулівського" пива більше не буде: чи є альтернатива
Пляшка "Жигулівського" пива Бердичівського пивзаводу. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бердичівський пивзавод більше не виготовлятиме пиво "Жигулівське". Натомість шукає інші варіанти.

Відповідне оголошення з'явилось на сторінці заводу в Instagram.

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На підприємстві заявляють, що більше не хочуть виробляти пиво, назва якого пов'язана з радянсько-російським минулим.

"Ми знаємо, зникнення чого ви бажаєте найбільше, але поки зникне тільки Бердичівське Жигулівське. Назві з радянсько-російським минулим не місце на полицях наших магазинів. Так, ми повинні були зробити це вже давно, але через багато технічних нюансів, робимо лише зараз", — йдеться у повідомленні.

На заводі пообіцяли, що найближчим часом повідомлять нову назву пива.

Нагадаємо, попри численні санкції, які запровадили проти РФ, західний алкоголь так і не вийшов з російського ринку. Постачання продовжують десятки відомих компаній. Як з'ясував проєкт "Можем объяснить", обходити обмеження Москві допомагають компанії з країн Балтії та Чехії. Завдяки їм алкоголь потрапляє прямо на столи путінської еліти.

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