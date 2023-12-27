Жилье для военных — сколько средств государство выделило на 2024 год

Украинский военный. Фото: Суспільне

Решение жилищной проблемы военных в приоритете, однако пока не все могут его получить. В Украине установлены выплаты компенсаций военнослужащим в аренду жилья в случае, если воинская часть не обеспечила их жилым помещением.

Об этом в интервью BBC NEWS Украина сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

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Согласно бюджету Министерства обороны на 2024 год, 100 миллионов гривен предусмотрено на жилье для военных. По словам Юрия Джигира, решение жилищной проблемы военнослужащих является приоритетной задачей, но признает, что очередь на получение жилья сокращается медленным темпом.

"К примеру, в 2021 году очередь составляла 44,3 тысячи человек, в 2022 — 43,5 тысячи человек. На сегодняшний день в гарнизонах ВСУ на квартирном учете состоит около 42,2 тысячи человек", — говорит он.

Тем не менее, чиновник признает, что во времена военного положения строили меньше, чем до полномасштабного вторжения.

"Средства, выделяемые Минобороны, направляются на первоочередные нужды для обеспечения отпора вооруженной агрессии РФ против Украины", — подытожил замминистра обороны.

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МВФ предполагает рост доли налогов в ВВП в следующем году с 33,3% до 35,9%, сообщил Юрий Джигир. Он указал, что экономика Украины оказалась более устойчивой, чем ожидалось после вторжения. В заключение МВФ, при сохранении базовых предположений институциональная способность Украины должна укрепиться. Однако прогнозируемый дефицит бюджета в 2023 году составит 19,1% ВВП.

Чиновник отметил, что международные партнеры помогают покрывать часть дефицита, который украинская сторона уменьшит из-за внутренних ресурсов. Он также подчеркнул важность внешней бюджетной поддержки. Относительно оборонных расходов заместитель министра обороны указал, что они останутся в приоритете, а у Украины достаточно собственных ресурсов для финансирования обороны при стабильной военной ситуации.

Напомним, что Украина готовится к новому военному году, который потребует значительных финансовых усилий, прежде всего для нужд армии. Финансирование оборонного сектора на следующий год по сравнению с предыдущим периодом вырастет в 10 раз, достигая рекордных 1 триллиона 164 миллиарда гривен. Сейчас одним из ключевых вопросов является, оставит ли правительство доплаты военнослужащим в размере 30 и 100 тысяч гривен.