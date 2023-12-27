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Житло для військових — скільки коштів держава виділила на 2024 рік

27 грудня 2023 19:15
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Ірина Шпак
редактор
Житло для військових — скільки коштів держава виділила на 2024 рік
Український військовий. Фото: Суспільне
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Вирішення житлової проблеми військових — у пріоритеті, проте поки що не всі можуть його отримати. В Україні встановлено виплати компенсацій військовослужбовцям на оренду житла у випадку, якщо військова частина не забезпечила їх житловим приміщенням. 

Про це в інтерв’ю BBC NEWS Україна повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

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Скільки коштів на житло для військових виділили на 2024 рік

Відповідно до бюджету Міністерства оборони на 2024 рік, 100 мільйонів гривень передбачено на житло для військових. За словами Юрія Джигира, вирішення житлової проблеми військовослужбовців є пріоритетним завданням, але він визнає, що черга на отримання житла скорочується повільним темпом.

"Для прикладу, у 2021 році черга складала 44,3 тисячі осіб, у 2022 — 43,5 тисячі осіб. На сьогодні в гарнізонах ЗСУ на квартирному обліку перебуває близько 42,2 тисячі осіб", — каже він.

Тим не менше, посадовець визнає, що за часів воєнного стану будували менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

"Кошти, що виділяються Міноборони, спрямовуються на першочергові потреби для забезпечення відсічі збройної агресії РФ проти України", — підсумував замміністра оборони.

Звідки планують взяти гроші

МВФ передбачає зростання частки податків у ВВП наступного року з 33,3% до 35,9%, повідомив Юрій Джигир. Він вказав, що економіка України виявилась стійкішою, ніж очікувалося після вторгнення. На висновок МВФ, при збереженні базових припущень інституційна спроможність України має зміцнитися. Однак прогнозований дефіцит бюджету в 2023 році складе 19,1% ВВП.

Чиновник зазначив, що міжнародні партнери допомагають покривати частину дефіциту, який українська сторона зменшить через внутрішні ресурси. Він також підкреслив важливість зовнішньої бюджетної підтримки. Щодо оборонних витрат, заступник міністра оборони вказав, що вони залишаться в пріоритеті, а Україна має достатньо власних ресурсів для фінансування оборони при стабільній військовій ситуації.

Нагадаємо, що Україна готується до нового воєнного року, який вимагатиме значних фінансових зусиль, перш за все — для потреб армії. Фінансування оборонного сектору на наступний рік порівняно з попереднім періодом зросте в 10 разів, досягаючи рекордних 1 трильйона 164 мільярди гривень. Зараз одним із ключових питань є, чи залишить уряд доплати військовослужбовцям у розмірах 30 та 100 тисяч гривень.

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