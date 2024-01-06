Помощь ВПЛ — кто может получить временное жилье от государства

Пожилая женщина возле разрушенного дома. Фото: AF

Правительство внесло изменения в Постановление от 29.04.2022 № 495, которым утвержден Порядок формирования фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Изменения направлены на оптимизацию процессов учета и предоставление жилья для временного проживания. Новая редакция постановления предусматривает усовершенствование механизмов управления жилищным фондом, а также учет актуальных требований и потребностей ВПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кто из ВПЛ может получить временное жилье вне очереди

Принятые изменения, в частности, предполагают, что перечень приоритетности предоставления временного жилья ВПЛ дополнен новыми категориями. Теперь жилье вне очереди могут получить:

семьи военнослужащих из внутренне перемещенных лиц;

ВПЛ, которые повторно переместились из-за вооруженной агрессии РФ;

ВПЛ среди жителей соответствующей территориальной общины, которая осуществляет обеспечение жилыми помещениями из фонда, жилье которых было разрушено.

Также органам местного самоуправления (ОМС) расширили возможности финансирования фонда жилья, предназначенного для временного проживания вынужденно перемещенных лиц, за пределами их юрисдикции;

"То есть ОМС тех территорий, с которых переместились ВПЛ, смогут участвовать в распределении жилищного фонда в общинах, куда прибывают переселенцы" , — говорится в сообщении.

Также переселенцам разрешили становиться на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, даже если такой фонд отсутствует на момент их обращения.

"Решение будет способствовать эффективному учету и предоставлению жилья для временного проживания внутренних переселенцев", — подчеркнули в Минреинтеграции.

Куда обращаться за получением жилья ВПО

Если переселенцы хотят узнать больше о предоставлении бесплатного жилья или выяснить какие-либо другие вопросы, касающиеся государственной помощи, то им нужно обращаться на следующие горячие линии:

066-813-62-39 — горячая линия для консультации ВПЛ;

15-48 — горячая линия Минреинтеграции.

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