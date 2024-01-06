Допомога ВПО — хто може отримати тимчасове житло від держави

Літня жінка біля зруйнованого будинку. Фото: AF

Уряд вніс зміни до Постанови від 29.04.2022 № 495, якою затверджено Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зміни спрямовані на оптимізацію процесів обліку та надання житла для тимчасового проживання. Нова редакція постанови передбачає вдосконалення механізмів управління житловим фондом, а також врахування актуальних вимог і потреб ВПО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Хто з ВПО може отримати тимчасове житло поза чергою

Ухвалені зміни, зокрема, передбачають, що перелік пріоритетності надання тимчасового житла ВПО доповнено новими категоріями. Тепер житло поза чергою можуть отримати:

сім’ї військовослужбовців з-поміж внутрішньо переміщених осіб;

ВПО, які повторно перемістилися через збройну агресію рф;

ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями із фонду, житло яких було зруйноване.

Також органам місцевого самоврядування (ОМС) розширили можливості фінансування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання вимушено переміщених осіб, поза межами їхньої юрисдикції;

"Тобто ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у громадах, куди прибувають переселенці", — йдеться у повідомлені.

Також переселенцям дозволили ставати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, навіть якщо такий фонд відсутній на момент їхнього звернення.

"Рішення сприятиме ефективному обліку та наданню житла для тимчасового проживання внутрішніх переселенців", — підкреслили у Мінреінтеграції.

Куди звертатися для отримання житла ВПО

Якщо переселенці хочуть дізнатися більше про надання безплатного житла або з'ясувати якісь інші питання, які стосуються державної допомоги, то їм потрібно звертатися на такі гарячі лінії:

066-813-62-39 — гаряча лінія для консультації ВПО;

15-48 — гаряча лінія Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні, компанії почали страхувати нерухоме та рухоме майно громадян від воєнних ризиків. Наприклад, квартиру або будинок можна застрахувати від падіння уламків ракети чи "Шахеда". І ви дійсно можете захистити принаймні свою оселю від ворожої атаки. Однак треба знати кілька правил.