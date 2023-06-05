Субсидии в Украине – существует только два варианта получения помощи

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали о вариантах получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Денежные средства перечисляют двумя способами.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Управление средствами

Как отмечают специалисты фонда, деньги можно получить через ПАО "Укрпочта" и на банковский счет. При этом граждане могут управлять своими выплатами. Так, субсидии можно перевести из Укрпочты на банковскую платежную карту. Услугой воспользоваться можно дистанционно без посещения государственных учреждений. Такая возможность предусмотрена на е-портале Пенсионного фонда.

Как перевести деньги:

пользователь должен создать личный кабинет на портале ПФУ;

нужно войти в кабинет, введя квалифицированную электронную подпись (КЭП);

найти левое боковое меню, выбрать пункт "Коммуникации с Пенсионным фондом";

выбрать раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу", выбрать "Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы";

заполнить и сформировать заявление, добавив копии требуемых документов;

заверить заявление электронной подписью;

отправить для рассмотрения в Пенсионный фонд.

Как получить электронную подпись

В случае, если у получателей субсидий уже есть электронная подпись, получать ее повторно не нужно. В таком случае при оформлении заявления она сработает.

Если у субсидиантов нет подписи, нужно оформить КЭП. Это возможно через:

налоговую службу;

казначейство;

государственный ПриватБанк;

мобильный оператор с помощью мобильного ID.

После этого необходимо:

через меню "Все услуги" – "Бизнес", нажать "Загрузить сертификат";

заполнить пункты заявления;

выбрать место на компьютере, куда сохранится файл с КЭП и подобрать пароль для файла;

ввести по запросу в систему код из SMS или мобильного приложения "Приват24".

Ключ выдается на год.

Напомним, в Украине в июне повысили тарифы на электрическую энергию для населения. Теперь все украинцы будут платить единый тариф, вне зависимости от объемов потребления (2,64 грн/кВт-ч), при этом осталась возможность платить дешевле.

Также мы писали, что в Украине летом тысячи граждан получат большую сумму финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер субсидии повысится в связи с ростом тарифов, в том числе на электрическую энергию.