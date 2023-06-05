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Житлові субсидії для українців: існує тільки два варіанти отримання

5 червня 2023 07:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — існує тільки два варіанти отримання допомоги
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли про варіанти отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКГ). Кошти нараховують двома способами.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Управління коштами

Як зазначають спеціалісти фонду, гроші можна отримати через ПАТ "Укрпошта" та на банківський рахунок. При цьому громадяни можуть керувати своїми виплатами. Так, субсидії можна перевести із Укрпошти на банківську платіжну картку. Послугою скористатися можна дистанційно, без відвідування державних установ. Така можливість передбачена на е-порталі Пенсійного фонду.

Як перевести гроші:

  • користувач має створити особистий кабінет на порталі ПФУ;
  • повинен увійти у кабінет, увівши кваліфікований електронний підпис (КЕП);
  • знайти ліве бічне меню, обрати пункт "Комунікації з Пенсійним фондом";
  • вибрати розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу", обрати "Заява на зміну способу виплати житлової субсидії або пільги";
  • заповнити та сформувати заяву, додавши копії потрібних документів;
  • завірити заяву електронним підписом;
  • надіслати для розгляду у Пенсійний фонд.

Як одержати електронний підпис

У разі, якщо в одержувачів субсидій вже  є електронний підпис, то отримувати його повторно не треба. У такому разі під час оформлення заяви він спрацює.

Якщо у субсидіантів немає підпису, то потрібно оформити КЕП. Це можливо через:

  • податкову службу;
  • казначейство;
  • державний ПриватБанк;
  • мобільний оператор за допомогою Mobile ID.

Після цього необхідно:

  • через меню "Всі послуги" – "Бізнес", натиснути "Завантажити сертифікат";
  • заповнити пункти заяви;
  • вибрати місце на комп’ютері, куди збережеться файл з КЕП та підібрати пароль для файлу;
  • увести на запит у систему код із SMS чи мобільного застосунку "Приват24".

Ключ видається на рік.

Нагадаємо, в Україні у червні підвищили тарифи на електричну енергію для населення. Тепер усі українці платитимуть єдиний тариф, незалежно від обсягів споживання (2,64 грн/кВт-год), при цьому залишилась можливість платити дешевше.

Також ми писали, що в Україні влітку тисячі громадян отримають більшу суму фінансової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір субсидії підвищиться у зв'язку зі зростанням тарифів, зокрема на електричну енергію.

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