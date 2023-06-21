Жилищные субсидии: как получить, перечислить, оформить для ВПЛ

Начисление жилищных субсидий. Фото: Новости.

Полномасштабная война оставила свой след во всех отраслях жизни украинцев, среди вызовов — вопрос обеспечения людей электроэнергией. Государство и энергокомпании выдержали энергетический террор в период отопительного сезона и продолжают работать. Война не помешала и в получении гражданами субсидий по программе, существующей с 2019 года. Но не все люди понимают, имеют ли право на субсидию в условиях войны.

Как оформить субсидию, нужно ли ее переоформлять и могут ли на помощь рассчитывать переселенцы, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

— Как в Украине действует механизм предоставления субсидий в войну?

— Прежде чем начать о нововведениях, я напомню, что еще с 1 октября 2019 года в Украине ввели новый механизм выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом порядок назначения выплат остается почти неизменным.

Сумму льготы рассчитывали, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на него влияли цены и тарифы на ЖКУ и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

И, начиная с 2019 года, кое в чем механизм выплаты льгот остался неизменным. Он предполагает, что деньги будут передаваться людям, а не предприятиям-предоставителям услуг.

Монетизация льгот не отразится на размере предусмотренных законом социальных гарантий и позволит экономить средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника.

То есть, если домохозяйство потребило меньше ресурсов, чем предусмотрено в нормативе, сэкономленные деньги они могут оставить себе. И это при том, что были повышены тарифы на электроэнергию.

Программа субсидий работает так, что после повышения тарифов размер субсидий для получателей повысится автоматически.

И речь не только о жителях городов с местной пропиской. Упомянем постановление Кабмина № 340, которое предоставило возможность обратиться за жилищной субсидией временно перемещенным лицам в результате войны без установленного статуса ВПЛ.

— Что следует сделать, чтобы получить субсидию впервые?

— Если человек решил обратиться за субсидией впервые, сегодня это можно сделать как в оффлайн-офисах, так и с помощью онлайн-сервисов. Важно понимать, что при устойчивых доходах семьи и увеличении цен и тарифов на ЖКУ размер определенного обязательного процента платежа для домохозяйства не меняется, а размер субсидии растет.

— Каков механизм пересчета субсидии для тех, кто ее получает?

— Если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать тоже не нужно. Пенсионный фонд на основе уже имеющихся данных перечислит размер субсидии, на которую семья/домохозяйство имеет право.

Оплата коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

— Как работает механизм выплаты жилищных субсидий в 2023 году?

— В настоящее время жилищные субсидии выплачиваются в полном объеме. Чтобы получить жилищные субсидии, не обязательно даже выходить из дома, ведь Кабинетом Министров утвержден упрощенный механизм обращения, который освобождает украинцев от "бюрократически-бумажных сборов".

Члену семьи нужно только подать упрощенное заявление. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале "Дія". Это не требует стояния в очередях и минимизирует допущение ошибок.

Посещать органы Пенсионного фонда физически для подачи упрощенного заявления не нужно.

В заключение стоит напомнить, что по состоянию на сегодняшний день жилищные субсидии получают около 2,2 миллиона домохозяйств. А около полутора миллиона домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги. В бюджете на текущий год заложено 37 миллиардов гривен на их выплаты.